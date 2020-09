Sony Xperia 5 II lekte weer volledig uit, dit keer in video

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op 17 september komt naar verwachting de Sony Xperia 5 II , een compactere versie van Sonys vlaggenschip, de Xperia 1 II.

We hadden eerder uitgebreide lekken gezien voor de nieuwe handset, maar dankzij een lange promovideo die door Evan Blass werd gelekt, vol met specificaties en details, hebben we nu een heel duidelijk beeld van wat deze telefoon te bieden heeft.

De focus ligt op vastleggen, kijken, luisteren en gamen, maar alles in een compacte vorm. Het fotografiegedeelte belicht de speciale ontspanknop en de realtime oogautofocus, ontworpen om ervoor te zorgen dat mensen en dieren altijd scherp zijn.

Er wordt verwezen naar de 16 mm en 70 mm lenzen, die de ultragroothoeklens en de telefoto zullen zijn, terwijl de belangrijkste in 24 mm. Dit zijn allemaal in 35 mm equivalente maten, natuurlijk, omdat Sony graag vasthoudt aan de camerataal om te proberen de fotografie als een serieuze kant van dit apparaat te pushen.

Op de lijst met serieuze functies staat 20 fps burst-opname, die autofocus en automatische belichting claimt, ontworpen om snelle bewegingen duidelijk vast te leggen, zodat je precies de functie krijgt die je wilt. Het is een functie die is opgeheven van Sonys Alpha-cameras.

Er is 4K HDR 120fps slow-motion-opname om de functies af te ronden.

Het scherm is gemarkeerd als OLED-, 21: 9- en HDR-compatibel, en prijst de X1 for Mobile-chip die is ontworpen om je inhoud op te schalen, zodat alles er geweldig uitziet.

Er is een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm voor uw muziek, stereoluidsprekers aan de voorzijde - wat ook de game-ervaring een boost zal geven - en Sonys DSEE-opschalingstechnologie.

Sony gaat ook de game enhancer-software pushen, inclusief scherm- en spraakopname, terwijl ook de nadruk wordt gelegd op de vernieuwingsfrequentie van 120 Hz voor het scherm. Dat zal spec-fans aanspreken, aangezien de Xperia 1 II nogal dubieus was en zei dat hij een "motion blur" -functie had.

Er komt Dolby Atmos en ondersteuning voor Sonys 360 Reality Audio.

Centraal staat de Qualcomm Snapdragon 865, samen met een 4000 mAh-batterij.

De datum die Sony heeft gereserveerd voor de lancering is 17 september , wanneer we verwachten dat alles officieel wordt bevestigd.

Geschreven door Chris Hall.