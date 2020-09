Sony Xperia 5 II releasedatum, features, geruchten en prijs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony Mobile kondigt doorgaans twee vlaggenschip-smartphones per jaar aan, één rond februari en de tweede rond september. In 2019 heetten deze toestellen de Xperia 1 en de Xperia 5, waarbij het bedrijf ook de middenklasse Xperia 10 op de markt bracht.

Voor 2020 hebben we de opvolger van de Xperia 1 al in de Xperia 1 II gezien en er gaan nu geruchten de ronde over het compactere model - de Xperia 5 II.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Xperia 5 II.

17 september 2020

Minimaal $ 799 / £ 699

In het verleden heeft Sony de beurs IFA gebruikt om zijn nieuwste smartphone te onthullen, maar het lijkt erop dat het bedrijf ervoor heeft gekozen om de virtuele show dit jaar te vermijden en voor een eigen evenement te kiezen. Het bedrijf heeft officieel bevestigd dat het op 17 september een nieuw Xperia-product zal onthullen, hoewel het niet heeft gezegd dat het de Xperia 5 II is. Gezien het aantal lekken kan dit alleen de Xperia 5 II zijn.

Qua prijs kost de Xperia 5 $ 799 in de VS en £ 699 in het VK. Het is mogelijk dat de Xperia 5 II een prijsstijging ziet zoals de Xperia 1 II deed, maar naar verwachting zal het 5G zijn.

158 x 68 x 8 mm

IP68 water- en stofbestendig

Ontwerp van glas en metaal

Er zijn enkele vrij uitgebreide lekken rond de Sony Xperia 5 II geweest, waarvan we vrijwel precies weten hoe het eruit zal zien dankzij leaker Evan Blass en Android Headlines.

Blass tweette een aantal persweergaven van de apparaten, samen met wat eruit zag als marketingopnames die enkele van de belangrijkste functies onthulden, zoals de ondersteuning van de Dual Shock-controller. De Xperia 5 II heeft een vergelijkbaar ontwerp als de Xperia 5 en lijkt iets rondere hoeken en randen te hebben.

Het lijkt erop dat er aan de boven- en onderkant van het scherm nog steeds dunne randen zullen zijn. De camerabehuizing aan de achterkant lijkt in de linkerbovenhoek te zitten - zoals op de Xperia 5 - en er is een koptelefoonaansluiting aan de bovenkant, die er niet was op het model van vorig jaar. Er zullen twee naar voren gerichte luidsprekers zijn.

Het ziet er ook naar uit dat het waterdicht zal zijn, zoals velen van een Sony-apparaat zouden verwachten. De afmetingen zouden 158 x 68 x 8 mm zijn, wat 0,2 mm dunner is dan de Xperia 5.

6,1-inch, Full HD +

120 Hz, OLED

21: 9 beeldverhouding

Volgens rapporten zal de Xperia 5 II een 6,1-inch scherm hebben, waardoor het kleiner is dan de 6,5-inch Xperia 1 II. Er wordt gezegd dat het scherm een Full HD + -resolutie zal bieden en een verversingssnelheid van 120 Hz . Dat gaat misschien wel een stuk beter dan de Xperia 1 II, die een "bewegingsonscherpte" -functie had in plaats van specifiek te praten over een snellere verversingssnelheid.

Er wordt ook beweerd dat het een OLED-scherm is en de beeldverhouding is ongetwijfeld 21: 9. Als alle lekken kloppen, zijn de beeldschermspecificaties van de Xperia 5 II hetzelfde als die van de Xperia 5, met uitzondering van de hogere vernieuwingsfrequentie.

Qualcomm Snapdragon 865 5G

8 GB RAM, 128 GB opslag, microSD

4000 mAh, snel opladen

De Sony Xperia 5 II zou draaien op de Qualcomm Snapdragon 865 5G-processor , ondersteund door 8 GB RAM en 128 GB intern geheugen. Er wordt ook gezegd dat er microSD-ondersteuning is voor opslaguitbreiding, zoals typisch is voor Sony-apparaten.

De batterijcapaciteit zou een behoorlijke 4000 mAh zijn en er wordt ook verwacht dat snel opladen aan boord zal zijn. Of de Xperia 5 II draadloos opladen zal aanbieden, is nog niet bekend.

Op het gebied van software hebben rapporten beweerd dat de Xperia 5 II software-upgrades krijgt tot Android 13, wat drie jaar aan updates zou betekenen - hetzelfde als Samsung beloofde voor de nieuwste Note 20-serie .

Drievoudige camera aan de achterzijde

12 MP ultrabreed + 12 MP breed + 12 MP telefoto

Op basis van de rapporten zal de Sony Xperia 5 II net als zijn voorganger een drievoudige camera aan de achterzijde hebben. Er wordt beweerd dat er een 12 megapixel ultrabrede sensor (f / 2.2, brandpuntsafstand 16, 124 graden gezichtsveld), een 12 megapixel brede sensor (24 mm, f / 1.7 diafragma, 82 graden field-of- weergave) en een 12 megapixel telelens (70 mm, f / 2.4, 3x zoom).

De camera biedt real-time eye-tracking autofocus, evenals 20 fps burst-opnamen met focus en belichtingstracking.

Als dat klopt, is de ultrabrede sensor zelfs breder dan de 120 graden lens in de Samsung Note 20 Ultra . Over de camera aan de voorkant is nog niets vermeld.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Sony Xperia 5 II.

Evan Blass heeft een video gedeeld van de aanstaande Sony-telefoon, waarin hij een aantal eerder gelekte details bevestigt.

Sony heeft vanaf zijn officiële Twitter-account getweet dat op 17 september een nieuw Xperia-product zal worden onthuld. Het heeft niet gezegd dat het de Xperia 5 II zal zijn, maar dat is wat wordt verwacht.

Geruchten suggereren dat de Sony Xperia 5 II upgrades zou kunnen krijgen tot Android 13, wat zou betekenen dat Sony drie jaar software-upgrades aanbiedt, zoals Samsung beloofde voor de Note 20-serie.

Serie-leaker Evan Blass publiceerde verschillende afbeeldingen van de Xperia 5 II op zijn Twitter-account. De afbeeldingen tonen niet alleen de volledige persweergave van het apparaat, maar ook marketingafbeeldingen.

Blasss Twitter-account is privé, maar hieronder staan een paar van de afbeeldingen die hij heeft gedeeld.

Android Headlines heeft een rapport gepubliceerd waarin het ontwerp en de specificaties van de Sony Xperia 5 II worden onthuld.

