Lancering Sony Xperia 5 II: hoe u het online kunt bekijken en wat u kunt verwachten

(Pocket-lint) - Sony heeft aangekondigd dat de nieuwste aankondiging van de Xperia-telefoon medio september zal plaatsvinden.

Eerder dit jaar hadden we Sonys Xperia 1 II- debuut en nu lijkt het erop dat de iets kleinere versie aanstaande is, de Xperia 5 II. We verwachten een 6,1-inch telefoon versus het 6,5-inch scherm in de grotere telefoon. Inderdaad, veel van de details van de telefoon zijn uitgelekt en we zullen u hieronder doornemen.

Op 17 september vindt het Sony Xperia-evenement online plaats. De keynote begint om 8 uur GMT. Dit zijn de verschillende lokale tijden:

Londen: 8 uur GMT

Parijs / Berlijn / Amsterdam / Madrid: 9.00 uur CET

New York: 3 uur EST

San Francisco: 00:00 uur PST

Tokio: 17:00 uur JST

Er komt iets spannends aan ... Bezoek ons officiële YouTube-kanaal op 17 september voor meer informatie: https://t.co/RlpauS8l5i pic.twitter.com/B3hfNrDavr - Sony UK (@SonyUK) 2 september 2020

Sony heeft bevestigd dat het een livestream voor het evenement zal organiseren en je kunt die bekijken via het Sony Xperia YouTube-account en we zullen die video bovenaan dit verhaal insluiten zodat je deze kunt bekijken.

De Sony Xperia 5 II zal dezelfde Qualcomm Snapdragon 865 5G-chipset hebben als de Xperia 1 II - opmerkelijk omdat Sony niet heeft besloten om te upgraden naar de nieuwere 865 Plus, niet dat het naar onze mening echt veel uitmaakt. De nieuwe telefoon zal ook beschikken over 8 GB RAM en 128 GB geheugen, plus een microSD-kaartsleuf voor uitbreidbaarheid.

Het scherm is ingesteld als een 6,1-inch scherm zoals vermeld, met een verversingssnelheid van 120 Hz zoals we nu op veel vlaggenschipapparaten zien.

De Xperia 5 II zal ook beschikken over een batterij van 4000 mAh, snel opladen en drievoudige groothoek- / ultragroothoek- en telelenslenzen, die allemaal 12 megapixels zijn.

Geschreven door Chris Hall.