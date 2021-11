Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky Mobile biedt een enorme korting van 50 procent op zijn 60GB-telefoonabonnementen voor Black Friday .

De verlaagde tarieven komen in aanmerking wanneer ze worden gebruikt met elke telefoon, inclusief de iPhone 13, Samsung Galaxy S21 of zelfs Samsung Galaxy Z Fold 3.

Koop bijvoorbeeld de iPhone 13 met 60 GB aan gegevens vanaf slechts £ 42 per maand en zonder vooruitbetaling voor de handset.

De Samsung Galaxy Z Fold 3 is verkrijgbaar vanaf £ 73 per maand met een voorschot van £ 12. Als alternatief kunt u de Samsung Galaxy Z Flip 3 krijgen vanaf slechts £ 44 per maand .

Deze abonnementen hebben een contract van 36 maanden, maar u kunt uw telefoon na 24 maanden zonder extra kosten wijzigen.

Er zijn ook contracten van 24 maanden beschikbaar. En als je geen handset nodig hebt, is er ook een geweldige sim-only deal, met 8 GB aan maandelijkse data voor slechts £ 8 per maand .

Kijk hier voor alle Sky Mobile Black Friday-deals - ze zijn beschikbaar tot 29 november 2021.

Er is ook een Black Friday-deal op Sky Broadband, met tot 59 Mbps glasvezelbreedband en pay as you talk vaste lijn beschikbaar voor slechts £ 25 per maand over een contract van 18 maanden. Daar komt nog eens £ 19,95 setupkosten bovenop.

Je kunt hem hier tot 2 december bekijken.