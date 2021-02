Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky Mobile heeft een initiatief gelanceerd voor zijn klanten die iemand kennen die internetgegevens nodig heeft, maar deze niet kan betalen.

Ze kunnen nu al hun eigen ongebruikte gegevens delen met familieleden of vrienden, via een gratis extra gegevens-simkaart.

Sky Mobile biedt een unieke spaarpotfunctie waarmee gebruikers elke maand ongebruikte gegevens kunnen opslaan om op een later tijdstip te gebruiken. Velen hebben het echter nog steeds niet nodig. Daarom hebben ze vanaf vandaag (10 februari 2021) de mogelijkheid om een extra simkaart op te waarderen met een deel of al die reservegegevens zodat iemand anders deze kan gebruiken.

"We weten dat veel mensen reservegegevens het afgelopen jaar hebben doorgerold, dus we maken het voor hen mogelijk om deze te delen met iemand die ze echt nodig heeft", aldus Paul Sweeney, algemeen directeur van Sky Mobile.

"Of het nu gaat om het geven van gegevens aan een grootouder om verbonden te blijven of om anderen te helpen die thuisonderwijs gaan, we hopen dat deze gratis simkaart de broodnodige gegevensboost zal opleveren."

Klanten kunnen een extra gratis simkaart aan hun account toevoegen door een speciale pagina op Sky.com te bezoeken .

Eenmaal aangekomen en geactiveerd, kunnen ze de My Sky-app gebruiken om reservegegevens naar de simkaart te verplaatsen.

Geschreven door Rik Henderson.