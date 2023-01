Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het volgende Samsung Galaxy Unpacked evenement zal naar verluidt plaatsvinden op woensdag 1 februari 2023.

Er is een teaser bericht gevonden op een officiële Samsung webpagina die de datum van het evenement onthult. Naar verwachting zullen de Samsung Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra die dag allemaal gelanceerd worden.

De teaser is gevonden op een Colombiaans subdomein van Samsung.com. Er staat niet veel in, alleen dat "epische momenten naderen...". Wel is er een afbeelding van het triple-camerasysteem dat is opgedoken in lekken van het nieuwe Ultra-model die de afgelopen maanden zijn verschenen.

Als de datum definitief is, verwachten we binnenkort een officiële bevestiging van het evenement. We weten nog niet waar Unpacked zal plaatsvinden, maar het is zeer waarschijnlijk dat het ook online gestreamd zal worden. We hopen dat iemand van Pocket-lint aanwezig zal zijn.

Terwijl het lanceringsevenement waarschijnlijk begin februari plaatsvindt, zullen de telefoons naar verwachting pas een paar weken later beschikbaar zijn. Volgens geruchten zullen ze op 17 februari in de winkels liggen.

De belangrijkste verandering in de serie (ten opzichte van de modellen van vorig jaar) zou betrekking hebben op de Samsung Galaxy S23 en Plus modellen. Zij zullen hetzelfde ontwerp hebben als de Ultra-versie van vorig jaar, zo wordt beweerd.

Geschreven door Rik Henderson.