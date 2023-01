De Samsung Galaxy A54 is officieel gecertificeerd nu de release nadert

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De aankomende Samsung Galaxy A54 is nu nog meer upcoming dan het al was na het verschijnen in een Indiase certificatie database.

We hebben al renders gezien van hoe de volgende Samsung telefoon eruit zal zien - hij ziet eruit als de afbeelding hierboven - maar nu weten we dat de telefoon steeds dichter bij een release komt. Het toestel is namelijk al opgedoken in de database die leeft op de website van het Bureau of Indian Standards (BIS) - een database waarin toestellen worden verzameld die zijn goedgekeurd voor verkoop in het land.

De onaangekondigde Galaxy A54 draagt het modelnummer SM-A546E/DS en wordt vermoedelijk binnenkort officieel gelanceerd. Zodra dat het geval is, kunnen we een 6,4-inch Full HD+ scherm met 120Hz verversingssnelheid en AMOLED constructie verwachten. Een in-display vingerafdrukscanner wordt ook verwacht.

Aan de binnenkant zal 8GB RAM worden gekoppeld aan Samsung's eigen Exynos 1380, terwijl de opslag tot 256GB zou moeten gaan voor degenen die dat willen. Een goedkopere 128GB optie lijkt waarschijnlijk, terwijl een versie met 6GB RAM ook zou kunnen worden aangeboden voor degenen met een kleiner budget.

In termen van camera's, een 50-megapixel hoofdschutter lijkt te worden gekoppeld aan een 12-megapixel ultrawide aanbod. Aan de voorkant zal een 32-megapixelcamera naar verluidt selfies afhandelen.

Nu er zoveel bekend is over de Galaxy A54, zitten we nog met twee belangrijke vragen - wanneer gaat het toestel in de verkoop en hoeveel moeten mensen betalen om er een in handen te krijgen? De antwoorden op beide zouden niet al te ver weg moeten zijn als deze laatste databasevermelding een indicatie is.

Geschreven door Oliver Haslam.