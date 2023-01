Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung Display geeft ons tijdens CES 2023 een glimp van een mogelijke toekomst voor de Galaxy Z Fold-lijn. Het heeft concept OLED-technologie onthuld die kan uitschuiven in plaats van opvouwen.

In feite bevat het Samsung Flex Hybrid prototype zowel opvouwbare als uitschuifbare schermtechnologieën om een nog breder scherm mogelijk te maken zodra het wordt uitgebreid van een conventionele telefoonvormfactor.

Met opvouwbare technologie aan de linkerkant en verschuifbare aan de rechterkant, betekent dit dat een gebruiker de optie van een 4:3 10,5-inch intern scherm zou kunnen hebben voor dagelijkse taken, om het vervolgens uit te breiden naar een 16:9 12,4-inch display om video-inhoud te bekijken.

Daarnaast zal op CES een 17-inch uitschuifbaar scherm publiekelijk te zien zijn. Er zullen twee concepten worden getoond, met de Flex Slidable Solo - die in één richting schuift - en de Flex Slidable Duet - die in beide richtingen uitschuift.

Deze technologie betekent dat je een monitor gemakkelijk kunt meenemen, omdat deze slechts 13 tot 14 inch breed zal zijn, maar vervolgens kunt transformeren tot een 17,3 inch beeldscherm.

Samsung Display zal ook een verbeterde versie van zijn QD-OLED-technologie tonen, zoals gebruikt in sommige 2022 TV-modellen.

Deze technologie wordt onder meer toegepast in zijn ultrabrede 49-inch computermonitor, plus een nieuw 77-inch scherm voor tv-gebruik.

Ten slotte zal een digitale cockpit worden gedemonstreerd, die laat zien hoe gecombineerde 34-inch en 15,6-inch gebogen schermen kunnen worden gebruikt voor de bestuurder om de weg te zien, maar ook voor entertainment terwijl hij in de automatische rijmodus zit.

