Kan de Samsung Galaxy S22 FE samen met de S23 worden gelanceerd?

(Pocket-lint) - De Samsung Galaxy S21 FE werd begin januari onthuld, een paar weken voordat het bedrijf de Galaxy S22-serie onthulde, maar tot voor kort werd er nauwelijks melding gemaakt van een S22 FE, wat suggereert dat deze er misschien helemaal niet komt.

Er is nu echter een rapport verschenen waarin wordt beweerd dat de Galaxy S22 FE - of S22 Fan Edition - begin februari zou kunnen worden onthuld, wat rond dezelfde tijd is als de Galaxy S23-serie volgens de geruchten zou debuteren.

Volgens tipgever RGcloudS(via MySmartPrice) zal de Samsung Galaxy S22 FE de blijkbaar geannuleerde Galaxy A74 5G vervangen en voorzien zijn van een 108-megapixel hoofdcamera en de Exynos 2300 4nm chipset. Ter referentie, de S23-serie zal naar verwachting draaien op de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC zonder Exynos-modellen deze keer.

De tweet beweerde dat de S22 FE onthuld zou worden in een tweede deel van Galaxy Unpacked, naast de Samsung Galaxy Tab S8 FE tablet, waarbij de Galaxy Tab S9 serie tablets zou wachten tot later dit jaar.

Samsung heeft nog niets officieel bevestigd, inclusief een datum voor Unpacked, hoewel het Fan Edition-model meestal wordt uitgebracht voordat de nieuwe Galaxy S-serie arriveert. Het zou daarom logischer zijn geweest als de S22 FE op CES 2023 zou zijn gelanceerd, maar dat lijkt niet het geval te zijn.

