Samsung Galaxy S23 Ultra promotiebeelden gelekt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung houdt zijn volgende Galaxy Unpacked evenement naar verwachting ergens begin februari, waar volgens de geruchten de Galaxy S23 serie zal debuteren.

We hebben al veel lekken gezien rond de toestellen, die we hebben verzameld in onze Samsung Galaxy S23 geruchtenrubriek, maar de laatste toont officieel het ontwerp en de kleuren die verwacht worden voor de S23+ en S23 Ultra.

We zeggen officieel, hoewel Samsung zelf de afbeeldingen niet heeft vrijgegeven. In plaats daarvan heeft 91Mobiles de hand weten te leggen op wat naar eigen zeggen marketingmateriaal voor de toestellen is. Het materiaal zou afkomstig zijn van een "industriële bron" en onthult de S23+ en de S23 Ultra, maar niet de standaard S23.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Op basis van het materiaal lijken de geruchten over het ontwerp van de toestellen te kloppen: de S23+ en S23 Ultra hebben individuele lenzen aan de achterkant buiten een camerabehuizing. Ze hebben ook allebei een gecentraliseerde punch hole camera aan de bovenkant van het scherm.

Volgens het uitgelekte marketingmateriaal en eerdere lekken wordt de S23 in 2023 roze, de S23+ paars en de S23 Ultra groen.

Voorlopig is er nog niets officieel - zelfs niet de datum van de volgende Galaxy Unpacked - maar we zullen onze Galaxy S23-functie bijwerken zodra er informatie verschijnt.

Geschreven door Britta O'Boyle.