Samsung Galaxy S23 kleuren gelekt in aanloop naar lancering

(Pocket-lint) - We zijn niet ver meer verwijderd van de volledige lancering van de Samsung Galaxy S23 toestellen en er zijn al verschillende lekken verschenen.

Er wordt gedacht dat het Samsung Galaxy Unpacked evenement zal plaatsvinden in de eerste week van februari 2023 en dat is wanneer de volledige onthulling zal plaatsvinden. In de tussentijd verschijnen er klompjes info over de toekomstige telefoons, waaronder de Samsung Galaxy S23 Ultra specs die onlangs zijn bevestigd.

Nu zijn de verwachte kenmerkende kleuren van de Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ en Galaxy S23 Ultra telefoons uitgelekt. Volgens een rapport van SamMobile zullen er verschillende kleuren zijn van elk van de verschillende varianten van de nieuwe Samsung telefoons, maar de kenmerkende kleuren zullen opvallen. Volgens het rapport zien de kenmerkende kleuren voor elk model er als volgt uit:

Samsung Galaxy S23+'s kenmerkende kleur is roze

Samsung Galaxy S23 Ultra's kenmerkende kleur is groen

Samsung Galaxy S23 kenmerkende kleur is licht goud of roze goud.

Dit rapport suggereert dat deze kleuren zwaar zullen doorwegen in het marketingmateriaal voor de nieuwe toestellen. Je kunt dus verwachten dat deze toestellen in het nieuwe jaar in deze kleuren te zien zullen zijn, hoewel er bij de lancering ook andere kleuren beschikbaar zullen zijn.

Afgezien van de kleuren, hebben andere lekken gesuggereerd dat de Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ en Galaxy S23 Ultra sterk zullen lijken op de Samsung Galaxy S22 Ultra. Dat betekent verschillende ringen voor de achterste camera's en een vergelijkbare algemene esthetiek. Hoewel de telefoons natuurlijk op verschillende manieren zullen worden geüpgraded.

Qua specificaties zullen de telefoons zeker een upgrade krijgen - met de nieuwste Snapdragon 8 Gen 2 processor, een 6,8-inch scherm met een resolutie van 3088 x 1440 en een 5000mAh batterij.

We zullen moeten wachten tot februari om meer te weten te komen.

Geschreven door Adrian Willings.