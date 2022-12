Is de datum van de Samsung Galaxy Unpacked 2023 zojuist uitgelekt?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De datum voor de lancering van Samsung's vlaggenschip telefoon evenement - bekend als Galaxy Unpacked - zou wel eens online gelekt kunnen zijn.

Elk jaar organiseert Samsung een groots lanceringsevenement dat het Samsung Galaxy Unpacked noemt. Dit is het platform waarop het bedrijf zijn nieuwe smartphones lanceert. De Galaxy S23-familie wordt in 2023 verwacht.

De datum is vaak een streng bewaakt geheim, maar een potentiële dag is gedeeld door de beruchte Samsung leaker Universe Ice.

Galaxy Unpacked- Ice universe (@UniverseIce) 21 december 2022

Het delen van alleen het bericht "1 februari", gevolgd door "Galaxy Unpacked" laat weinig twijfel bestaan over waar hij naar verwijst - maar het tijdschema past bij het eerder geruchtmakende lanceervenster van begin februari.

Die dag is een woensdag en meestal opent Samsung de pre-orders en begint de levering van de telefoon een paar weken later.

De plannen van Samsung lijken de laatste jaren te draaien om de lancering van nieuwe toestellen voorafgaand aan het Mobile World Congress (MWC), dat eind februari wordt gehouden in Barcelona, Spanje.

MWC is 's werelds grootste en belangrijkste mobiele beurs en in de afgelopen jaren heeft Samsung vóór de beurs nieuwe toestellen gelanceerd, zodat het zijn stand kan vullen met toestellen waar alle bezoekende executives zich aan kunnen vergapen.

Door deze timing loopt Samsung vaak voor op zijn traditionele rivalen wat betreft het lanceringsvenster, en komt het vaak al op de markt voordat veel concurrerende toestellen wereldwijd zijn gelanceerd. Natuurlijk kondigen veel Chinese bedrijven nu eind december nieuwe toestellen aan voor de Chinese markt in deze enorm concurrerende sector.

Er is geen bevestiging van Samsung, maar de laatste tijd hebben we steeds meer lekken gezien, we hebben Samsung-toestellen die door certificeringsinstanties gaan, wat er meestal op wijst dat een product bijna op de markt is.

Met CES om de hoek, verwachten we dat Samsung die lanceringen uit de weg zal ruimen voordat we Galaxy Unpacked plagen.

