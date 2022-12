Samsung Galaxy A14 specs worden bevestigd door zijn FCC-certificering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung's onuitgebrachte Galaxy A14 telefoon heeft zijn FCC-certificering ontvangen en heeft onderweg een aantal specificaties bevestigd.

Terwijl Samsung heeft nog niet bevestigd het bestaan van de Galaxy A14, hebben we al gezien lekken die een goede blik op de drie achterste camera's en het algemene ontwerp. Deze nieuwe verschijning in de FCC-database bevestigt nog een paar details.

Bovenaan die lijst staat de modelnaam, die in ieder geval in de Verenigde Staten SM-A145R/DSN zal zijn. We weten ook dat de batterij een capaciteit van 4.900mAh zal hebben, terwijl hij waarschijnlijk als 5.000mAh op de markt zal worden gebracht. En het toestel zelf zal 167,7 X 78,8 X 11,8mm meten.

Verder verwachten we al dat de 5G-versie van de telefoon wordt geleverd met een MediaTek Dimensity 70-chip en slechts 4GB RAM, wat duidt op het verwachte bescheiden prijspunt van het toestel. 64GB opslagruimte zal waarschijnlijk ook het uitgangspunt zijn.

Wat de achtercamera's betreft, zal een hoofd 50-megapixel schutter waarschijnlijk de ster van de show zijn, terwijl de front-facing selfie camera een 13-megapixel deel zal zijn.

In termen van software, zijn er niet al te veel verrassingen hier. Kijk voor Android 13 om het basis besturingssysteem met Samsung's OneUI Core zitten er bovenop.

Wat betreft een release window, dat is nog steeds niet duidelijk. Maar het is waarschijnlijk vrij snel, dus nu is het tijd om die ogen open te houden als de Samsung Galaxy A14 op je verlanglijstje staat.

Geschreven door Oliver Haslam.