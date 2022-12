De Samsung Galaxy S23's 8K video-opname zou wel eens zijdezacht kunnen zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung's volgende grote telefoon release kan op het punt staan om nog vloeiender 8K video-opname te bieden met de toevoeging van een 30fps opnamemodus.

Terwijl de bestaande Samsung Galaxy S22 8K video-opnames ondersteunt met een zeer filmische 24 fps, suggereert een nieuw rapport van leaker Ice Universe dat het vlaggenschip van volgend jaar nog vloeiender opnames zal bieden. Het zal namelijk dezelfde 8K video-opnamemogelijkheden bieden, maar met de toevoeging van een 30fps optie.

Terwijl videofielen genieten van 24fps video-opname, is er weinig argument dat de extra frames 30fps een soepelere ervaring maken. Het lijkt minder op een film, om zeker te zijn, maar het is een beeld dat tv-programma's overdag al jaren in onze ogen duwen. Het lijkt erop dat Samsung dit voorbeeld gaat volgen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

S22 8K 24fps→S23 8K 30fps- Ice universe (@UniverseIce) 9 december 2022

Dat betekent vermoedelijk dat de toch al volumineuze 8K-videobestanden die de Galaxy S22 produceert nog groter worden dankzij die extra frames. Als je op het hek zit over welke capaciteit Galaxy S23 te kopen, zou dat wel eens iets kunnen zijn dat het overwegen waard is.

De Galaxy S23 line-up zag er al interessant uit vóór dit nieuws, niet in het minst omdat de Galaxy S23 Ultra naar verwachting een nieuwe 200-megapixelcamera zal gebruiken - een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de bestaande 108-megapixelcamera die de Galaxy S22 Ultra te bieden heeft.

Wanneer dit alles officieel wordt, weet niemand. Maar Samsung zal waarschijnlijk in of rond februari 2023 het doek van zijn volgende vlaggenschip laten vallen, als we afgaan op de afgelopen jaren.

Ontvang gratis Pixel Buds A-Serie bij bestelling Pixel 6a Door Pocket-lint International Promotion · 21 juli 2022 Voor een beperkte tijd gooit Google de Pixel Buds A-serie gratis bij je Pixel 6a.

Geschreven door Oliver Haslam.