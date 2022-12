Samsung Galaxy S23 Ultra specs bevestigd door Chinese toezichthouder

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung's vlaggenschip Galaxy S23 Ultra is opgedoken in een Chinese TENAA wettelijke filing, bevestigen sommige specs en veroorzaken verwarring over een aantal anderen.

Samsung zal naar verwachting zijn volgende lijn Galaxy S-telefoons pas over enige tijd aankondigen, maar het bedrijf is zich al aan het voorbereiden op de grote onthulling. Dat omvat het doorlopen van de telefoons door verschillende regelgevende databases om alle lancering eenden op een rij te krijgen - en een Chinese regelgevende database heeft de Galaxy S23 Ultra vroegtijdig onthuld.

De telefoon is opgedoken in de TENAA-database en draagt het modelnummer SM-S9180. Er zijn geen afbeeldingen, maar er zijn genoeg specificaties om naar te kijken. Die specificaties omvatten afmetingen van 163,4 x 78,1 x 8,9mm, evenals een 4.855mAh batterij die waarschijnlijk op de markt zal worden gebracht als een mooie ronde 5.000mAh. Er is ook bevestigd dat de Galaxy S23 Ultra een 6,8-inch display zal hebben met een 3.088 x 1.440 resolutie. Verder krijgen we ook de Snapdragon 8 Gen 2 te zien met verbeterde kernen, waaronder een octa-core 3,36GHz configuratie. Dat ondersteunt een eerdere bewering dat de Galaxy S23 Ultra een speciale versie van de Snapdragon 8 Gen 2 zou krijgen.

Echter, de TENAA vermelding verwart de zaken enigszins wanneer het gaat om de camera's van de Galaxy S23 Ultra. We hadden al te horen gekregen dat we een 200-megapixel hoofdcamera konden verwachten met een paar 10-megapixel zoomlenzen samen met een 12-megapixel ultrawide. De TENAA listing toont echter een 108-megapixel hoofdcamera en vervolgens twee 12-megapixel camera's, en een enkele 2-megapixel shooter. Er wordt gedacht dat dit gewoon verkeerd is, hoewel, en de database heeft vorm voor het aanbieden van onjuiste of placeholder gegevens.

Met dat in gedachten suggereren wij dat de eerdere geruchten kloppen en dat we ons nog steeds kunnen verheugen op een fotografische krachtpatser als Samsung dit ding begin 2023 eindelijk gaat aankondigen.

