(Pocket-lint) - De Galaxy Z Flip 4 van Samsung is nog niet zo oud, maar de aandacht gaat nu uit naar wat er voor in de plaats komt - en er is ons verteld dat de Z Flip 5 grote veranderingen zou kunnen ondergaan.

Volgens een nieuw rapport zal Samsung aan de Z Flip 5 een veel groter scherm toevoegen dan het bestaande 1,9-inch scherm van de Galaxy Z Flip 4. In feite, display analist Ross Young verwacht dat de grootte van het scherm vrij dramatisch te verhogen, zeggen dat het zou kunnen worden groter dan drie inch.

Zoals ik mijn Supervolgers gisteren al vertelde, komen er een paar belangrijke veranderingen aan in de Z Flip 5... pic.twitter.com/rEcD2DvaWw- Ross Young (@DSCCRoss) 1 december 2022

Hoewel Young niet precies weet of wil zeggen hoe groot dat scherm zal zijn, zal alles rond de drie-inch merkbare verbetering zijn. Het omslagscherm is wat de meeste mensen gebruiken om de tijd en meldingen te controleren, maar door het groter te maken kan Samsung de deur openen naar betere gebruikssituaties terwijl het meer ruimte biedt voor inhoud.

Een groter coverscreen is niet de enige verandering die Samsung gaat doorvoeren, althans volgens Young. Hij denkt ook dat Samsung "een ander scharnierontwerp gaat gebruiken dat de zichtbaarheid van de naad zou kunnen verminderen", wat inderdaad een grote stap zou zijn. Hoewel opvouwbare telefoons die naad de afgelopen jaren beter hebben verborgen, is hij nog steeds goed zichtbaar. Samsung's vermogen om dat te verminderen zou een grote verbetering zijn als dit rapport uitkomt.

We zullen echter nog lang moeten wachten voordat we weten of dat het geval is. Samsung zal de Z Flip 5 waarschijnlijk pas rond augustus 2023 aankondigen, wat betekent dat er genoeg tijd is om te werken aan wat het daar ook bekokstooft.

Geschreven door Oliver Haslam.