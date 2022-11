Dit hier is de Samsung Galaxy A14

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung's onaangekondigde Galaxy A14 is opgedoken in gelekte persfoto's en het ziet er behoorlijk goed uit voor een budget handset, ook.

De telefoon, die naar verwachting komt met een groot 6,8-inch Full HD+ scherm, is gedeeld door leaker Evan Blass. Hij zegt dat deze beelden het echte werk zijn en door Samsung zullen worden gebruikt voor persdoeleinden, in plaats van de onofficiële renders die eerder werden gedeeld.

Deze afbeeldingen tonen de voorkant, achterkant en zijkant van de telefoon, inclusief een trio van camera's rond de achterkant naast een LED-flitser. De hoofdcamera is naar verwachting een 50-megapixel shooter, met een 13-megapixel camera handling selfie taken rond de voorzijde.

Aan de binnenkant is ons verteld om uit te kijken naar een nog onbekende Exynos chip en een 5.000mAh batterij.

De telefoon zelf zal naar verwachting "vrij agressief geprijsd" zijn, terwijl Blass ook verwacht dat carriers "talrijke manieren zullen bieden om hem gratis mee naar huis te nemen".

Wat betreft wanneer Samsung naar verwachting eindelijk de Galaxy A14 uit de doeken zal doen, hebben we nog geen concrete informatie. Echter, het rapport van Blass lijkt te suggereren dat het niet te ver weg is, zeggende dat Samsung zal aankondigen na "mensen hebben al gedaan hun vakantie winkelen" als onderdeel van de recente Black Friday en Cyber Monday festiviteiten.

Geschreven door Oliver Haslam.