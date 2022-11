Samsung easy mode activeren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De smartphones van Samsung behoren tot de allerbeste op de markt, en hebben terecht de reputatie de grenzen van de mogelijkheden van een telefoon te verleggen.

Dat betekent wel dat ze een beetje ingewikkeld kunnen zijn als je geen ervaren smartphonegebruiker bent. Gelukkig is er een handige modus die je kunt omschakelen om het eenvoudiger te maken: de gemakkelijke modus. Dit is hoe het werkt en hoe je het inschakelt.

We hebben hier nog meer tips en trucs voor de Samsung Galaxy S22, als je dat wilt.

Wat is de Samsung easy mode?

Wat Samsung easy mode noemt, is in feite een instelling op zijn smartphones die het display aanzienlijk leesbaarder maakt.

Het is Home Security Week op Pocket-lint Door Britta O'Boyle · 8 August 2022 Het is de hele week Home Security Week op Pocket-lint. Hier is wat om naar uit te kijken.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Het werkt door je app iconen een stuk groter te maken, evenals alle knoppen en lettertypes, om het makkelijker te maken om te lezen wat er op het scherm van je telefoon staat.

Dit is perfect voor mensen met een visuele beperking, maar ook voor mensen die nieuw zijn met smartphones, zoals ouderen.

Het vereenvoudigt ook je startscherm en voegt een "Apps"-knop toe om duidelijk te maken waar je de lijst met apps kunt vinden.

Samsung easy mode inschakelen

Het inschakelen van de easy mode is relatief eenvoudig - volg deze stappen om het te activeren.

Veeg naar beneden vanaf de bovenkant van uw scherm en tik op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek Selecteer Display in uw instellingen Scroll naar beneden totdat u de eenvoudige modus ziet en tik erop. Schakel de instelling in met de schakelaar

Onder de schakeloptie wanneer deze is ingeschakeld, ziet u enkele extra instellingen om aan te passen, waaronder de tap-and-hold-vertraging en de kleurinstellingen van het toetsenbord met hoog contrast.

Als je nu naar je startscherm gaat, zijn er grotere pictogrammen en nieuwe snelkoppelingen om contacten rechtstreeks aan je startscherm toe te voegen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.