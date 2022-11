Samsung heeft bevestigd wanneer het de Galaxy S23 line-up zal aankondigen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je wacht om een van Samsung's meest flitsende telefoons in handen te krijgen, weten we nu wanneer je de aankondiging kunt verwachten.

We hadden al verwacht dat Samsung de Galaxy S23 line-up in de eerste paar maanden van 2023 zou aankondigen op basis van eerdere release windows, maar nu weten we het zeker - Samsung zal de Galaxy S23 modellen in februari 2023 aankondigen.

We weten dat omdat Samsung het ons vertelde. Of, specifiek, het vertelde een Koreaanse nieuwszender. In een interview, een Samsung executive bevestigd dat "de S23-serie zal worden getoond tijdens onze eigen Unpacked evenement in de Verenigde Staten, die zal worden gehouden in februari". De manager zei echter niet waar die onthulling zal plaatsvinden en of dit iets zal zijn dat tegen het einde van de maand of het andere gebeurt.

Als alles gaat zoals we verwachten, zal Samsung in februari drie nieuwe modellen aankondigen, met de Galaxy S23 Ultra als topper. Dat model zal naar verwachting onder meer een 200-megapixelcamera hebben, terwijl ook de Snapdragon 8 Gen 2 wordt verwacht. Het lijkt er ook op dat Samsung een speciale versie van Qualcomm's snelle nieuwe chip krijgt. Als dat zo is, zal die chip iets sneller zijn dan die waarmee andere bedrijven genoegen moesten nemen.

De bevestiging van dit alles krijgen we natuurlijk over een paar maanden en we kunnen ook verwachten dat er tussen nu en dan nog een paar kleine dingen uitlekken.

Wat betreft andere functies die naar de toestellen komen, is het laatste nieuws dat Samsung een functie van de iPhone 14 zal lenen en vanaf volgend jaar satellietcommunicatie aan zijn toestellen zal toevoegen.

Geschreven door Oliver Haslam.