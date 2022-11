Samsung Galaxy S23 krijgt naar verluidt iPhone 14-achtige satellietfuncties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung werkt naar verluidt hard aan een functie waarmee mensen satellietcommunicatie kunnen verzenden en ontvangen, net als met de iPhone 14 van Apple.

Apple's iPhone 14 en iPhone 14 Pro modellen kunnen satellietcommunicatie gebruiken wanneer cellulair en Wi-Fi niet beschikbaar zijn, maar alleen in noodsituaties. Samsung's versie van de technologie zal volgens een nieuw rapport beter in staat zijn.

Volgens dat rapport test Samsung al een nieuwe satellietcommunicatiefunctie met 66 low-orbit communicatiesatellieten van Iridium. Men denkt dat het bedrijf gebruikers in staat wil stellen testberichten en kleine afbeeldingen "met honderden kbps" te versturen, wat mogelijk de deur opent naar normale berichtendiensten.

Apple's Emergency SOS via Satellite is nu beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada en komt in december naar enkele Europese landen. Maar hiermee kunnen alleen ingeblikte berichten naar hulpdiensten worden gestuurd als er hulp nodig is, wat het nut ervan beperkt. Apple wees op een lage bandbreedte als reden voor die beperking en het is onduidelijk of Samsung in staat is geweest de zaken te versnellen.

Het rapport merkt op dat Samsung momenteel uitwerkt welke functies deel zullen uitmaken van de Galaxy S23 line-up, waarbij de suggestie wordt gewekt dat de nieuwe satellietcommunicatiefunctie deel zal uitmaken van die release. Het is echter ook mogelijk dat deze later via een software-update wordt toegevoegd.

