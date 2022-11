Samsung's Galaxy S23 krijgt mogelijk een unieke Snapdragon 8 Gen 2-chip

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung krijgt mogelijk een speciale versie van Qualcomm's onlangs aangekondigde Snapdragon 8 Gen 2 chip en dat betekent mogelijk geen Exynos meer voor Europeanen.

We hebben altijd verwacht dat Samsung de nieuwste en beste chip van Qualcomm zal gebruiken als de Galaxy S23 volgend jaar uitkomt, maar leaker Ice Universe suggereert dat er een verrassing of twee om de hoek ligt. Te beginnen met de specifieke versie van de Snapdragon 8 Gen 2 die Samsung zal gebruiken.

Ice Universe denkt dat de chip een speciale hoogfrequente versie zal zijn, exclusief voor Samsung. Een screenshot gedeeld door de leaker toont wat lijkt op een Galaxy S23 Ultra met een Snapdragon 8 Gen 2 met een kloksnelheid van 3,36GHz. De chip die iedereen zal krijgen loopt op 3,2GHz, wat suggereert dat hier iets aan de hand is.

Het beste moment voor Europese gebruikers is aangebroken.

De Europese versie van de Samsung Galaxy S23-serie is bevestigd om de Snapdragon 8 Gen2 te gebruiken, en het is een hoogfrequente versie exclusief voor Samsung. Geniet ervan. pic.twitter.com/w6DqCdH30b- Ice universe (@UniverseIce) 16 november 2022

Of die chip aanzienlijk sneller zal zijn is een andere zaak, maar misschien is het meest interessante deel van de claims van Ice Universe dat deze chip voor de Europese markt is. Historisch gezien hebben Europese Samsung vlaggenschepen verscheept met Exynos-chips binnen, wat betekent dat dit een primeur zou zijn voor de line-up.

Het is nog niet duidelijk of de speciale high-speed chip uniek zal zijn voor de Europeanen of dat die in de Verenigde Staten hem ook zullen krijgen, maar de tijd zal het leren. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Samsung twee versies van dezelfde chip in dezelfde telefoon zou gebruiken - maar dat heeft de invoer van twee verschillende chips in diezelfde telefoons jarenlang niet tegengehouden, dus uw gok is zo goed als de onze op dit punt.

