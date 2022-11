Hoe het Samsung Galaxy back tap gebaar te gebruiken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Galaxy smartphones van Samsung zijn uiterst krachtige en indrukwekkende toestellen, maar ze hebben lange tijd een verborgen functie gemist die mensen wel kunnen gebruiken op Apple iPhones.

Op iPhone kun je een instelling gebruiken waarmee je dubbel kunt tikken op de achterkant van je telefoon om een snelkoppeling te gebruiken, zoals het maken van een screenshot of het openen van Siri.

Nu heeft Samsung eindelijk de mogelijkheid toegevoegd om dit ook op zijn Galaxy-telefoons te doen, hoewel je een paar stappen moet volgen voordat je dit kunt doen.

Hoe back tap in te schakelen op Samsung Galaxy-telefoons

Voordat je Back Tap als functie kunt gebruiken, moet je de Good Lock-app van Samsung downloaden.

U kunt deze vinden in de Galaxy Store (niet in de Google Play Store) hier.

Zodra u het hebt geïnstalleerd, opent u het op uw Galaxy-telefoon om een reeks nieuwe opties voor aanpassing te krijgen.

Dankzij een recente update van de app, omvat dit nu de mogelijkheid om Back Tap te gebruiken, en om te kiezen welke actino de telefoon zal nemen nadat je dubbel tikt op de achterkant van het.

De functie werkt alleen als je minstens 15% batterijduur hebt, en de telefoon moet open en ontgrendeld zijn als je het doet.

Back Tap werkt mogelijk ook niet op oudere Galaxy-telefoons - dus mogelijk moet u Good Lock downloaden om te zien of de functie op dit moment voor u beschikbaar is.

Geschreven door Max Freeman-Mills.