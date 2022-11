Samsung Galaxy A54 5G breekt met renders die camera's en meer tonen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung's vervanger voor de Galaxy A53 ziet er grotendeels hetzelfde uit, met het 6,4-inch scherm van de Galaxy A54 5G aan de voorkant en een enkele camera.

Met Samsung verwacht om de A54 aan te kondigen in de vroege kloppen van 2023 zullen we niet al te lang wachten om te zien wat het bedrijf heeft koken. Maar leaker OnLeaks heeft al enige context geboden voor de onaangekondigde handset, met renders die ons onze beste blik tot nu toe geven.

Volgens een gezamenlijk rapport van OnLeaks en 91mobiles, zal de nieuwe telefoon sporten een 6.4-inch display met een 120Hz refresh rate en FHD + resolutie. Aan de achterkant vinden we drie camera's, waarvan de belangrijkste 50 megapixel is. Er is weinig bekend over de andere twee, hoewel geen van beide naar verwachting een speciale dieptesensor zal zijn - de belangrijkste schutter zal dubbele dienst doen, blijkbaar.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Aan de binnenkant, zijn we verteld om een batterij van ongeveer 5.000mAh naast 128GB opslag en 6GB RAM verwachten. De verwerking wordt gedaan door een Exynos 7904-chip, als de geruchten kloppen. Die batterij wordt naar verwachting opgeladen via een USB-C poort, wat voor niemand een verrassing zal zijn op dit moment.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Wat betreft het basisuiterlijk, dat is prima. Het is ongeveer zo generiek als deze dingen krijgen, maar gezien de Samsung Galaxy A53's zeer redelijke prijs, het is meer dan voldoende. Er is een lichte Galaxy S23 look aan dit ding dankzij de achterste camera opstelling, op zijn minst.

Geschreven door Oliver Haslam.