Een oprolbare Samsung-telefoon gaat niet gebeuren, zegt analist

(Pocket-lint) - Samsung is al een grote speler in de wereld van opvouwbare telefoons, maar het is onwaarschijnlijk dat het zich binnenkort met oprolbare telefoons gaat bezighouden, aldus een analist.

Het nieuws betekent dat iedereen die hoopt op een oprolbare telefoon van Samsung wel eens teleurgesteld zou kunnen worden. Of gewoon heel lang moet wachten.

"De markt voor opvouwbare telefoons overlapt met die voor schuifbare telefoons", zegt Yi Choong-hoon, CEO en topanalist van de in Seoel gevestigde display market tracker UBI Research. "Het zal moeilijk zijn voor schuifbare telefoons om een eigen markt te creëren".

Als gevolg daarvan zegt Yi dat "Samsung niet geïnteresseerd lijkt in opvouwbare telefoons" en dat het bedrijf in plaats daarvan zijn middelen zal richten op het maken van nog betere opvouwbare telefoons.

Yi stelt ook een interessant punt aan de orde. Terwijl opvouwbare telefoons voor consumenten onmiddellijk voor de hand liggen - een opvouwbare kan opengaan als een boek of werken als een oude fliptelefoon - is het idee van een oprolbaar toestel hen vreemd. De suggestie is dat een oprolbare telefoon te ingewikkeld zou kunnen zijn. Volgens Yi is dat dezelfde reden waarom we ook in laptops geen verschuifbare schermen zullen zien.

Dat betekent echter niet dat er geen oprolbare telefoons komen. Yi denkt dat sommige bedrijven zelf oprolbare telefoons zullen lanceren in een poging zich te onderscheiden van Samsung.

Motorola toonde al een concept voor een oprolbare telefoon, maar het is niet iets dat het bedrijf verwacht aan consumenten te verkopen. Tenminste, nog niet. Oppo is een ander bedrijf dat een eigen concept liet zien, genaamd de Oppo X.

Geschreven door Oliver Haslam.