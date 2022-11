Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Samsung Galaxy S23 Ultra wordt getipt om in februari te lanceren, naast de andere S23 toestellen en het wordt getipt om te komen met de grootste hoofdcamera upgrade. Er wordt gemeld dat het de eerste Samsung telefoon zal zijn die de upgrade naar 200 megapixels krijgt.

Maar wat betekent dat? Zal het daadwerkelijk foto's verbeteren, of is het gewoon pixels toevoegen omwille van de pixels?

Nou, vertrouwde Samsung leaker, Ice Universe, heeft gepost wat hij beweert dat een voorbeeld foto genomen met de achterste camera van de SGS23 Ultra, samen met vergelijking foto's genomen met behulp van een Samsung Galaxy S22 Ultra en een Google Pixel 7 Pro.

De resultaten, in alle eerlijkheid, zijn subjectief, hoewel er meer detail lijkt te zijn in de foto die naar verluidt is genomen met de toekomstige telefoon.

We hebben een paar voorbeelden samengesteld - een met de drie naast elkaar (maar verkleind), een andere met close-ups.

De volledige versies zijn te zien in het originele bericht op de Chinese social media site Weibo.

In wezen is het aan u om te beslissen welke u er beter vindt uitzien. Het is ook goed te beseffen dat de sensor weliswaar nieuw is, maar dat het echt aankomt op de softwareverwerking en dat Samsung misschien nog niet de definitieve versie heeft die met het toestel wordt meegeleverd.

We zullen de Galaxy S23 Ultra ook testen als hij begin volgend jaar op de markt komt, zodat we onze eigen vergelijkingen kunnen maken.

Geschreven door Rik Henderson.