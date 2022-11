Google zegt dat sommige Samsung-telefoons zijn getroffen door drie 0-day aanvallen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een beveiligingsonderzoeker van Google zegt dat sommige Android-telefoons van Samsung zijn aangevallen door een commerciële beveiligingsleverancier met behulp van drie aan elkaar gekoppelde zero-day hacks.

In een blogpost zegt Google Project Zero-beveiligingsonderzoeker Maddie Stone dat de exploitketen gericht was op specifieke Samsung-telefoons met een Exynos-chip, wat erop wijst dat ze waarschijnlijk in Europa of het Midden-Oosten zijn verkocht. De getroffen telefoons draaiden ook een specifieke kernelversie, waarbij Google zei dat drie modellen daardoor vatbaar waren - de Galaxy S10, A50 en A51.

Hoewel de gebreken nu zijn gepatcht, was er een geloofwaardig risico voor gebruikers terwijl ze open waren. Google zegt dat een kwaadaardige Android-app, waarschijnlijk sideloaded, de gebreken misbruikte en vervolgens toegang kreeg buiten de sandbox. Daardoor kreeg de app toegang tot de rest van de systemen van de Samsung-telefoons, hoewel nog niet bekend is wat de uiteindelijke payload was.

De keten van exploits die nodig was om de hack te laten werken vergde een aantal stappen, waarbij Stone zei dat de eerste kwetsbaarheid in de keten vier keer werd gebruikt, bij elke stap één keer.

Hoewel Google weigert te vermelden welke surveillance-leverancier volgens hem betrokken was, merkt het wel op dat de aanval een patroon volgt dat vergelijkbaar is met andere aanvallen. Die andere kwaadaardige Android-apps werden gebruikt om spyware voor natiestaten te leveren, wat misschien een aanwijzing geeft over wie hier allemaal achter zou kunnen zitten.

Google zegt ook dat het alle drie de kwetsbaarheden eind 2020 aan Samsung heeft gemeld, met patches die in maart van 2021 zijn uitgerold naar getroffen handsets.

Geschreven door Oliver Haslam.