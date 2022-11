Samsung Galaxy S23 lanceert mogelijk eerder dan verwacht met gesuggereerde datum begin februari

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Samsung Galaxy S23 familie van toestellen zou in de rij kunnen staan om iets eerder dan verwacht te lanceren, met Galaxy Unpacked mogelijk in de eerste week van februari 2023.

Het wordt een belangrijke lancering voor Samsung, want het merk blijft de markt domineren in de smartphoneruimte. De Koreaanse nieuwssite Chosun suggereert dat het gaat gebeuren in de eerste week van februari met een evenement in San Francisco, met toestellen die vanaf 17 februari 2023 beschikbaar zijn.

Samsung lanceerde zijn toestellen altijd op het Mobile World Congress, dat gewoonlijk eind februari in Barcelona, Spanje, wordt gehouden. De afgelopen jaren heeft Samsung de datum vervroegd, wat een strategisch voordeel oplevert: vaak liggen de toestellen al in de schappen voordat rivalen zijn gelanceerd.

Dat heeft geleid tot een verandering in de planning van bijvoorbeeld Xiaomi, die naar verwachting binnenkort zijn volgende toestel aankondigt - maar meestal alleen in China lanceert, met een wereldwijde release enkele maanden later.

Het belangrijkste van een vroege lancering is dat het een mijlpaal is in de speciewedloop - elke volgende lancering wordt dan afgemeten aan de eerdere aankondiging. Aangezien Samsung naar verwachting een 200-megapixel hoofdcamera in de Galaxy S23 Ultra zal stoppen, zullen rivalen snel worden vergeleken en misschien als minder goed worden beoordeeld.

Veel hiervan lijkt neer te komen op tactische marketing: als Samsung zijn toestellen eerder in de hoofden en vervolgens in de handen van klanten kan krijgen, zullen zij misschien niet eens de moeite nemen om een van de alternatieven te overwegen.

Een ander ding dat we van Samsung weten is dat het bijzonder moeilijk is om een Samsung-toestel geheim te houden: we vermoeden dat we de komende maanden volledige beelden, specificaties en al het andere zullen zien uitlekken.

De enige verrassing die we op de lanceringsdag verwachten zijn enkele van de softwarefuncties die Samsung zal introduceren om de ervaring van het Samsung ecosysteem te verbeteren.

Geschreven door Chris Hall.