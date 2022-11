Samsung Galaxy S23 Ultra camera specs lekken en het is geen goed nieuws

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wie hoopt op veel nieuwe camera-upgrades van de Samsung Galaxy S23 Ultra heeft pech, maar er is tenminste één lichtpuntje.

We verwachten dat Samsung het basismodel Galaxy S23, mid-range Galaxy S23+, en high-end Galaxy S23 Ultra in februari van 2023 zal aankondigen als we afgaan op eerdere releaseschema's. Nu heeft een nieuw lek ons mogelijk precies verteld wat we kunnen verwachten op het camerafront, althans voor die Galaxy S23 Ultra.

Het laatste nieuws komt via leaker Yogesh Brar en terwijl hij eerdere beweringen ondersteunt dat de Galaxy S23 Ultra een 200-megapixel hoofdschutter krijgt, zijn de dingen minder veelbelovend op andere gebieden. Volgens Brar krijgt de nieuwe telefoon een 10-megapixel 10x periscoop camera en een 12-megapixel ultrawide lens. Een andere 10-megapixel 3x telefoto camera zal de boel afronden naast dat 200-megapixel monster.

Dus



200MP + 10MP (10X, Periscope Tele) + 10MP (3x Tele) + 12MP (UW)



Op de S23 Ultra zou leuk moeten zijn? - Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 3 november 2022

Voor degenen die het thuis volgen: dat betekent dat het camerasysteem van de Galaxy S23 Ultra in wezen hetzelfde zal zijn als dat van de Galaxy S22 Ultra. Behalve de toevoeging van die 200-megapixel hoofdcamera, natuurlijk.

Niet dat dit nieuws inherent slecht is, want weinigen zullen de Galaxy S22 Ultra ervan beschuldigen slechte foto's te maken. Maar wie hoopt op ingrijpende veranderingen over de hele linie zal ongetwijfeld teleurgesteld worden. Laten we hopen dat die nieuwe hoofdcamera het goed maakt in februari 2023.

Geschreven door Oliver Haslam.