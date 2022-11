Samsung's Galaxy S23+ breekt dekking in vroege Geekbench tests

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Galaxy S23+ van Samsung wordt naar verwachting pas over een paar maanden aangekondigd, maar hij is al doorgebroken in supervroege Geekbench-scores.

We verwachten dat Samsung in 2023 drie nieuwe vlaggenschiptelefoons zal aankondigen, waarbij de Galaxy S23+ gezelschap krijgt van het basismodel Galaxy S23 en de high-end Galaxy S23 Ultra. Het is echter het middelste kind dat is opgedoken in nieuwe Geekbench-scores, en het lijkt het model te zijn dat bestemd is voor de Amerikaanse markt, compleet met Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chip.

Met dat in gedachten, laten we de cijfers bekijken. Als dit benchmarkresultaat inderdaad de Samsung Galaxy S23+ is, kunnen toekomstige kopers een single-core score van ongeveer 1485 en een multi-core score van ongeveer 4844 verwachten. Om dat in perspectief te plaatsen, de Apple A16 Bionic die de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max aandrijft, haalt ongeveer 1879 in single-core tests en 4664 in multi-core cijfers.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Andere interessante punten uit de Geekbench listing zijn de aanwezigheid van 8GB RAM en een Adreno 740 GPU die de pixel-bewegende taken op zich neemt.

Aangezien de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 nog niet officieel is, kunnen we nog snelheidsverhogingen en hogere cijfers zien naarmate meer software en ook Geekbench ervoor worden geoptimaliseerd. Maar voor nu zijn deze scores meer dan respectabel en het verslaan van een iPhone 14 Pro in multi-core prestaties is geen geringe prestatie.

Samsung zal naar verwachting alle drie zijn nieuwe vlaggenschip-telefoons in of rond februari 2023 aankondigen als eerdere release windows een indicatie zijn. We kunnen waarschijnlijk meer details verwachten naarmate we dichter bij de grote dag komen.

Geschreven door Oliver Haslam.