Samsung wil dunnere foldables met S Pen-sleuven en zonder vouwen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung heeft zijn leveranciers naar verluidt verteld dat het zijn opvouwbare spel wil verbeteren met enkele veelgevraagde verbeteringen, waaronder S Pen-sleuven.

Aangezien Samsung in veel landen al de belangrijkste speler is op de opvouwbare markt, lijkt het bedrijf niet op zijn lauweren te gaan rusten. Volgens een nieuw rapport heeft Samsung zijn leveranciers al verteld dat er een aantal belangrijke ontwerpuitdagingen zijn en dat zijn allemaal dingen waar potentiële kopers achter kunnen staan.

Aan de top van de lijst lijkt de wens te staan om de plooi te verminderen die zo prominent aanwezig is op sommige opvouwbare telefoons, hoewel ze in recente iteraties beter zijn geworden. De vouw zal niet verdwijnen, maar het is in ieder geval iets waar Samsung zijn leveranciers op heeft gewezen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De vouwen zijn niet het enige dat sommige mensen afschrikt van een opvouwbare telefoon, en Samsung zegt dat het in de toekomst een S Pen in een speciale silo wil kunnen plaatsen. Dat was altijd al een verkoopargument van de Galaxy Note-serie, en nu wil Samsung het ook naar de Galaxy Fold brengen.

Andere ontwerpverbeteringen die Samsung op het oog heeft zijn onder meer verbeterde trilmotoren, een dunnere en lichtere constructie en betere camera's.

The Elec meldt dat Samsung oorspronkelijk een S-Pen wilde toevoegen aan de Galaxy Z Fold 4, maar dat idee uiteindelijk heeft geschrapt, terwijl verbeterde camera's ook deel uitmaakten van de oorspronkelijke plannen. Ook die werden geschrapt na zorgen over de dikte en het gewicht van het apparaat, maar Samsung heeft naar verluidt de leveranciers verteld dat ze in de toekomst een manier moeten vinden om die zorgen te omzeilen.

Geschreven door Oliver Haslam.