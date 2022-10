Samsung Galaxy S23 Ultra's nachtfoto's zouden sterk verbeterd zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Kopers van de volgende grote Samsung telefoon kunnen op het punt staan een enorme upgrade te krijgen in de mogelijkheden voor nachtfotografie als we een nieuw gerucht mogen geloven.

We hopen al op grote dingen van Samsung als het begin 2023 de Galaxy S23 line-up aankondigt, waarbij ten minste het Ultra-model waarschijnlijk een nieuwe 200-megapixelcamera krijgt, als we de geruchten mogen geloven. Volgens een ander gerucht krijgt de telefoon de grootste upgrade voor nachtfotografie die kopers in vijf jaar hebben gezien.

Dat is de bewering van Twitter leaker Ice Universe, met een nieuwe tweet die zegt dat het "kan worden bevestigd dat de S23 Ultra's nacht foto's zijn zeer sterk." Ze voegen er verder aan toe dat ze "veel beter" zijn dan de foto's van het Galaxy S22 Ultra-vlaggenschip van vorig jaar.

Het kan worden bevestigd dat de nachtfoto's van de S23 Ultra zeer sterk zijn en veel beter dan die van de S22 Ultra. Ik denk dat het de grootste verbetering is van Samsung's vlaggenschip mobiele telefoon in vijf jaar - Ice universe (@UniverseIce) 27 oktober 2022.

We missen natuurlijk nog veel details, maar het lijkt waarschijnlijk dat er wat pixel binning zal plaatsvinden met die 200-megapixelsensor. Dat moet ervoor zorgen dat fotografie bij weinig licht een boost krijgt, maar we kunnen waarschijnlijk verwachten dat Samsung ook een vleugje computationele fotografie toepast.

Dat moet dit jaar gemakkelijker te doen zijn nu Samsung naar verwachting een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chip en tot 12 GB RAM aan zijn vlaggenschipmodel zal toevoegen.

Geschreven door Oliver Haslam.