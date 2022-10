De nieuwe camerafunctie van de Samsung Galaxy S22 reikt naar de sterren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Bezitters van een Samsung Galaxy S22 telefoon kunnen nu nog indrukwekkender foto's van de sterren maken met behulp van een gloednieuwe Astrophoto functie.

De functie, die volgens Samsung deel uitmaakt van de Expert RAW-app, geeft gebruikers superkrachten bij het maken van foto's van de nachtelijke hemel. Er staan meer dan een paar modewoorden in het persbericht, waaronder "AI-segmentatietechnologie" en "multi-frameverwerking", maar dat doet er niet toe. Waar het om gaat is dat je op het punt staat prachtige foto's te maken.

Daarvoor kun je de Expert RAW-app openen en rechtsboven op een nieuwe knop tikken die de Astrofotomodus inschakelt. Hier kun je ook op een andere knop Sky Guide tikken, die een sterrenkaart over de nachtelijke hemel legt en je precies laat zien waar de sterrenbeelden zich bevinden. Zo mis je nooit meer een foto.

Samsung beweert dat de resulterende beelden eruit zullen zien alsof ze zijn gemaakt met professionele apparatuur van topkwaliteit, maar we moeten afwachten hoe dat uitpakt. Wie zichzelf astro-artiest wil noemen, kan meerdere belichtingen gebruiken en die vervolgens met overlays combineren tot één opname, aldus Samsung. Dat klinkt cool, maar we moeten nog zien of de resultaten de belofte waarmaken.

Dit is niet de enige nieuwe toevoeging die Samsung deze week aan de Galaxy S22-telefoons heeft toegevoegd. Een nieuwe Camer Assistant app voegt opties toe zoals de mogelijkheid om Auto HDR uit te schakelen, een snellere sluitertijd te krijgen, en meer. Maar dat is oud nieuws - daar hebben we je al alles over verteld.

