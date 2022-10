Samsung's Camera Assistant maakt de camera van je telefoon veel beter

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung heeft een nieuwe Good Lock-module uitgebracht die speciaal is ontworpen om de camera op de Galaxy S22 nog beter te maken door nieuwe opties toe te voegen.

Good Lock is een app die extra aanpassingsmogelijkheden biedt voor degenen die zich met hun telefoon willen bezighouden. De nieuwste Good Lock module is Camera Assistant, die fotografen nieuwe mogelijkheden biedt om de camerafuncties van hun Samsung Galaxy S22 aan te passen. Het is nu beschikbaar, hoewel het momenteel in bèta is - iets om te overwegen voordat je het probeert.

Als je besluit om met Camera Assistant aan de slag te gaan, zul je merken dat je nu een aantal nieuwe knoppen hebt om mee te spelen. Sommige zijn interessanter dan andere, maar de belangrijkste toevoegingen zijn de mogelijkheid om Auto HDR volledig uit te schakelen en de functie die foto's verzacht door scherpere randen glad te strijken.

Andere schakelaars die je zou willen omdraaien zijn een snellere sluiter die minder frames vastlegt om de snelheid te verhogen, maar houd er rekening mee dat de beeldkwaliteit hierdoor achteruit kan gaan.

Ben je de functie zat waarmee je Galaxy S22 automatisch een video opneemt als je de ontspanknop ingedrukt houdt, zelfs in de fotomodus? Je kunt dat uitschakelen dankzij Camera Assistant.

Je kunt meer over de Camera Assistant te weten komen in een bericht erover op het Samsung Community forum, maar een volledige release wordt volgend jaar verwacht. De bèta zelf is te downloaden via de Galaxy Store, maar helaas alleen in sommige regio's.

Geschreven door Oliver Haslam.