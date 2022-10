Samsung Galaxy A54 krijgt mogelijk een iets grotere batterij dan de A53

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De aankomende Samsung Galaxy A54 zou kunnen profiteren van een iets grotere batterij dan die van zijn voorganger, zo is ons verteld.

Volgens een nieuw rapport zal de Galaxy A54 het voordeel hebben van een nominale batterijcapaciteit van 4.905mAh, een stijging ten opzichte van de 4.860mAh batterij die Samsung zijn oudere Galaxy A53 gaf.

Hoewel die lichte toename in capaciteit op zichzelf geen enorme impact zal hebben op de levensduur van de batterij, is het altijd goed om die cijfers te zien toenemen in plaats van afnemen. Wat betreft hoe snel die batterij zal worden opgeladen, lijkt het onwaarschijnlijk dat we iets te spannend kunnen verwachten - de huidige Galaxy A53 kan tot 25W opladen, en dat lijkt ook hier het meest waarschijnlijke resultaat.

Wat betreft de rest van de telefoon is er gesproken over een 50-megapixelcamera, die eigenlijk anders is dan het vorige model. De Galaxy A53 had een 64-megapixel hoofdcamera.

Er is niet veel anders dat we weten over de Samsung Galaxy A54 of wat het te bieden zal hebben, maar er is een mogelijkheid van een Exynos 1380 chip voor degenen die graag dat soort dingen in de gaten houden. Meer specs en details zullen waarschijnlijk de komende maanden worden onthuld naarmate we dichter bij een mogelijke release komen, wanneer dat ook moge zijn. Het slimme geld op dit moment lijkt te zijn op iets rond maart, echter.

Geschreven door Oliver Haslam.