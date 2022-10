Samsung Galaxy S23 lekt zijn camera's, CPU en meer uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het duurt nog maanden voordat Samsung haar nieuwe Galaxy S23 line-up aankondigt, maar een nieuw lek zou de specificaties van het basismodel al kunnen bevestigen.

Dat lek komt via ingenieur Yogesh Brar die gepost heeft wat hij denkt dat de specificaties van de Samsung Galaxy S23 zijn. Merk op dat deze niets te maken hebben met de meer fancy Galaxy S23 Plus of Galaxy S23 Ultra, maar eerder met het basismodel dat zal dienen als een minder dure instap in de line-up. Wie op zoek is naar het beste van het beste, zal het vuur aan de schenen willen leggen voor meer details over die telefoons.

Volgens Brar zal de Samsung Galaxy S23 beschikken over een 6,1-inch FHD+ Super AMOLED display met ondersteuning voor een 120Hz verversingssnelheid. Aan de binnenkant kunnen kopers zich verheugen op een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 chip en 8GB RAM. Opslag zal worden aangeboden in zowel 128GB als 256GB varianten, zo is ons verteld.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Samsung Galaxy S23

(gerucht)



- 6.1" FHD+ sAMOLED, 120Hz

- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC

- Rear Cam: 50MP (OIS) + 12MP (UW) + 10MP (Tele)

- Front Cam: 10MP

- 8GB RAM

- 128/256GB opslag

- Android 13, OneUI 5

- 3.900mAh batterij, 25W bedraad, 15W draadloos opladen- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 18 oktober 2022

Aan de achterkant worden drie camera's verwacht, waaronder een hoofdcamera van 50 megapixels met OIS en een 12-megapixel ultrawide shooter. De telefoto heeft 10 megapixels om mee te spelen, met hetzelfde aantal pixels als de selfiecamera aan de voorkant.

In navolging van een eerder rapport denkt Brar ook dat de batterij van de Galaxy S23 een capaciteit heeft van 3.900mAh, een teleurstellend feit gezien de relatief trage 25W bedrade en 15W draadloze oplaadmogelijkheden die ook naar buiten zijn gebracht.

Qua software kunnen we OneUI 5 verwachten bovenop Android 13.

Hoe u uw corrupte video kunt repareren en klaar kunt maken om te uploaden met Stellar Door Pocket-lint International Promotion · 13 januari 2021 Deze geweldige software helpt je om beschadigde bestanden te redden.

Wanneer de nieuwe telefoon wordt onthuld, weten we nog niet. Volgens de conventionele wijsheid gebeurt dat in de eerste paar maanden van 2023, maar we zullen moeten afwachten wat Samsung in petto heeft voordat we het zeker weten.

Geschreven door Oliver Haslam.