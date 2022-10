Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De vroege Geekbench 5 cijfers voor de aankomende Samsung Galaxy S23 zijn veelbelovend, maar niet uitzonderlijk - zeker niet naast Apple's iPhone 14 Pro.

De nieuwe benchmarks lijken aan te tonen dat de onaangekondigde Samsung-telefoon op 17 oktober 2022 door het vuur is gegaan. Het heeft de codenaam Kalama, wat suggereert dat dit het model is dat bestemd is voor de Verenigde Staten, met behulp van de Snapdragon 8 Gen 2 van Qualcomm. De Geekbench informatie geeft ons ook wat meer details.

Die details beginnen met het feit dat de hoofdkern van de CPU een 3,36GHz is, gevolgd door vier middenkernen die draaien op 2,80GHz. De CPU wordt afgerond door drie kleine kernen op 2.02GHz, terwijl 8GB RAM alles ondersteunt.

We zijn hier echter allemaal voor de cijfers. En die zijn prima, maar onopvallend in vergelijking met de concurrentie. Deze handset behaalde een single-core score van 1524, terwijl de multi-score test een score van 4597 opleverde.

Deze cijfers betekenen dat de telefoon goed te vergelijken is met Apple's nieuwste iPhone 14, aangedreven door de A15 Bionic van vorig jaar - die chip haalt scores van 1727 en 4553. Maar deze Galaxy S22 scores komen niet in de buurt van Apple's beste scores. De iPhone 14 Pro, met de A16 Bionic, scoort 1891 en 5469 op basis van de tests van Tom's Guide. Met dat in gedachten kunnen de cijfers voor sommigen teleurstellend zijn, vooral in vergelijking met Apple's snelste chip.

Samsung zal naar verwachting de Galaxy S23 line-up pas in de eerste maanden van 2023 aankondigen, dus er is nog tijd voor scores om te verbeteren via software-optimalisatie, dus het is misschien nog te vroeg om te hard te oordelen.

Geschreven door Oliver Haslam.