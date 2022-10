De Samsung Galaxy S23 krijgt mogelijk een piepkleine batterij

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wie hoopte dat de nieuwe Samsung Galaxy S23 een flinke batterijboost zou krijgen ten opzichte van de uitgaande Galaxy S22 heeft misschien pech.

Na het uitlekken van batterij-informatie voor de hogere segmenten van de Galaxy S23 line-up een week geleden, zijn we nu getrakteerd op informatie over de batterij die Samsung van plan is in het basismodel te plaatsen. En het is geen goede lezing, met de suggestie van een kleine capaciteit bump ten opzichte van de aneamic Galaxy S22's batterij.

Het nieuws komt via leaker Digital Chat Station via Weibo. Volgens de bron zal de Galaxy S23 een batterij hebben met een nominale waarde van 3.785mAh en een typische capcity van 3.900mAh. Dat klinkt misschien niet als een grote capaciteit, en dat is het ook niet - in feite is het slechts 200mAh groter dan de 3.700mAh-cel van de Galaxy S22. En die werd al als te klein beschouwd voor het toestel dat hij voedde.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

In het geval van de Galaxy S23 verwachten we een 6,1-inch, 1080p scherm met een dynamische vernieuwingsfrequentie van tussen de 48Hz en 120Hz, dus er zal genoeg stroom nodig zijn. We kunnen alleen maar hopen dat Samsung die verversingssnelheid naar beneden drukt wanneer het kan in de naam van de levensduur van de batterij.

Wat betreft de andere modellen in de Galaxy S23 line-up, verwachten we een soortgelijke toename tot een 4.700mAh batterij voor de Galaxy S23 Plus. Wie de Galaxy S23 Ultra koopt, krijgt de grootste batterij van allemaal, waarbij Samsung naar verwachting de 5.000mAh krachtcentrale van het model van vorig jaar zal overnemen.

Alle nieuwe telefoons van Samsung zullen naar verwachting in de eerste paar maanden van 2023 worden aangekondigd.

Geschreven door Oliver Haslam. Bewerken door Rik Henderson.