Samsung Galaxy S23 case lek kan bevestigen camera bump veranderingen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een nieuw lek van vermeende Samsung Galaxy S23 cases zou een tweak van de camera bump kunnen betekenen - of beter gezegd, het ontbreken ervan.

Een eerder lek suggereerde dat Samsung dit jaar afziet van de camera bump, waarbij elke lens afzonderlijk uit de achterkant van de telefoon steekt. Het is een nieuw uiterlijk, hoewel de rest van het toestel naar verwachting niet veel zal afwijken van het Galaxy S22-model van vorig jaar.

Geleverd door Twitter leaker Universal Ice, zijn we getrakteerd op twee afbeeldingen van geclaimde Galaxy S23 hoesjes.

Samsung Galaxy S23 beschermhoesje is verschenen pic.twitter.com/inV3IAP6L1- Ice universe (@UniverseIce) 3 oktober 2022.

De eerste is een paarse aangelegenheid, terwijl de andere iets is dat het best omschreven kan worden als limoengroen. Ze zijn allebei een verworven smaak, maar ze bevestigen ook de nieuwe camera's - de behuizing heeft drie individuele gaten, een voor elke cameralens.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Het is waar dat dit geen grote verandering is, maar het is toch opmerkelijk omdat het een einde maakt aan het meestal grote cameraplateau dat we maar al te goed kennen. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit de algemene kwaliteit van de foto's die de camera's maken zal beïnvloeden. Het betekent gewoon dat elke cameralens zijn eigen ding is en geen deel uitmaakt van een grotere bult waarmee casemakers te kampen hebben.

Wat betreft het waarheidsgehalte van deze lekken, lijken ze legitiem te zijn op basis van een paar factoren. Ten eerste heeft Ice Universe een sterke reputatie op dit gebied. Ten tweede lijken de hier gedeelde hoesjes op soortgelijke officiële Samsung hoesjes die voor de uitgaande Galaxy S22 werden verkocht.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Hoe dan ook, we moeten zeker weten in het begin van 2023 wanneer Samsung onthult haar nieuwe line-up.

Geschreven door Oliver Haslam. Bewerken door Rik Henderson.