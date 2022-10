Samsung Galaxy S23 specs lek onthult batterij en camera info

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het is onwaarschijnlijk dat Samsung zijn volgende vlaggenschip telefoon serie aankondigt tot februari 2023, maar dat houdt de geruchtenmolen niet tegen.

We hebben namelijk al CAD renders gezien van de Samsung Galaxy S23 Plus en Galaxy S23 Ultra, en nu hebben we vermeende batterij- en cameradetails van een paar modellen in de reeks.

De Samsung Galaxy Plus en Ultra zouden respectievelijk 4.700mAh en 5.000mAh batterijen hebben.

Samsung-specifieke website GalaxyClub beweert tot deze conclusie te zijn gekomen door de ontdekking van batterijcertificeringsformulieren op de website van Safety Korea.

Beste smartphone 2022: Wij testen, beoordelen en rangschikken de beste mobiele telefoons die te koop zijn Door Chris Hall · 30 september 2022 · Wat zijn de beste smartphones in 2022? We testen de nieuwste opties van Google, Apple, Samsung, Oppo en nog veel meer om erachter te komen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De Samsung Galaxy S23 Plus zou worden geleverd met het modelnummer SM-S916 en batterij-identificatie EB-BS916ABY. Deze cel heeft een nominale capaciteit van 4.565mAh (naar boven afgerond 4.700mAh). De batterij van de S23 Ultra blijkt dezelfde te zijn als die in de S22 Ultra - dus 4.855mAh (naar boven afgerond tot 5.000mAh).

GalaxyClub beweert ook dat de ultrabrede camera aan de achterkant van de S23 en S23 Plus vrijwel identiek zal zijn aan het equivalent van de huidige generatie. Ook de telefoto zal vergelijkbaar zijn.

De nieuwe toestellen krijgen wel een verbeterde 12-megapixel frontcamera, zegt men.

Geschreven door Rik Henderson.