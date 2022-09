Nu Samsung Galaxy S23 Ultra renders zijn verschenen online

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nadat woensdag vermeende renders van de Samsung Galaxy S23 Plus online werden geplaatst, hebben we nu een verzameling afbeeldingen van wat naar verluidt het volgende opstapmodel van het bedrijf is.

De CAD-renders van een geclaimde Samsung Galaxy S23 Ultra tonen een toestel met een display van ongeveer 6,8-inch. Het toestel is naar verluidt een fractie groter dan de huidige S22 Ultra, meet 163,4 x 78,1 x 8,8mm en heeft "de slankste bezel ooit".

Samsung zal ook tweaks maken aan de helderheid, kleurnauwkeurigheid en HDR prestaties van het scherm, zegt Smartprix die de foto's heeft geplaatst in samenwerking met lange tijd leaker Steve H McFly (AKA @OnLeaks).

Andere geclaimde specificaties en functies omvatten veranderingen aan de achterste camerasensoren. Ze zouden worden doorgetrokken naar het achterpaneel, wat anders is dan de equivalenten op het huidige model.

Er is een gat-punch uitsparing op de top-midden van het scherm voor de front-facing camera, en er wordt gezegd dat Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 2 processor zal het apparaat aandrijven. Sommigen beweren dat dezelfde CPU deze keer universeel zal worden gebruikt, in plaats van Samsung's eigen Exynos chipset, die traditioneel voor sommige regio's wordt gebruikt.

Geschreven door Rik Henderson.