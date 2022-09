Samsung Galaxy S23 lek onthult grote camera ontwerp verandering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het ontwerp van het volgende vlaggenschip van Samsung is uitgelekt, en laat zien dat het 'Plus'-model in de serie het voorbeeld van de S22 Ultra van dit jaar zou kunnen volgen, door de uitstekende camerabuil te verwijderen.

Normaal gesproken hebben de 'Plus'- en gewone modellen van de vlaggenschepen uit de S-serie hetzelfde ontwerp, maar dan in verschillende maten. Als het lek juist is, maakt dat het waarschijnlijk dat ook de standaard S23 een nieuw ontwerp krijgt.

Net als de S22 Ultra heeft de S23 Plus drie afzonderlijke, gescheiden lenzen die uit een volledig platte achterkant steken, in plaats van dat ze samen in een bult (of eiland) zitten.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Het is een interessante verandering, en het zou logisch zijn dat de ontwerptaal overeenkomt met het huidige topmodel, hoewel we een beetje verdrietig zijn om het oude ontwerp te zien gaan.

Samsung was een van de eerste bedrijven die van de camerabult een belangrijk onderdeel van het ontwerp maakte, en hoewel hij uitstak, voelde het bijna alsof hij uit het frame van de telefoon groeide.

Het lek - van het altijd betrouwbare @OnLeaks (in samenwerking met SmartPrix.com) - stelt ook dat we een lichte toename in grootte kunnen verwachten ten opzichte van de S22 Plus van dit jaar. Hij zou een fractie van een millimeter groter en breder zijn.

De telefoon zou een 6,6-inch scherm hebben en - zoals gebruikelijk - zeer dunne randen en een kleine uitsparing voor de selfiecamera bij de bovenrand.

COD Warzone Mobile interview, iPhone 14 Pro beoordeeld en meer - Pocket-lint Podcast ep. 169 Door Rik Henderson · 16 september 2022 · Deze week praten we met Activision over de mobiele release van Call of Duty van volgend jaar, bespreken we de iPhone 14 Pro en hebben we het over

Verder is er nog niet veel meer informatie. Er zijn geruchten dat we dit jaar op elke markt Snapdragon aangedreven modellen zullen zien, maar dat is nog niet bevestigd.

Geschreven door Cam Bunton.