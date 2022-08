Samsung Galaxy S23 Ultra zou bijna identiek kunnen zijn aan S22 Ultra

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung kondigde de Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Fold 4 aan tijdens een evenement op 10 augustus, en nu gaan alle geruchten richting de volgende vlaggenschip smartphones van het bedrijf - de Galaxy S23 serie.

We hebben al een paar berichten gehoord over de Samsung Galaxy S23 Ultra, maar een van de nieuwste komt van leaker Ice Universe(@UniverseIce) en het suggereert dat er weinig verschil zal zijn in het ontwerp ten opzichte van zijn voorganger.

De grootte van de Galaxy S23 Ultra is bijna ongewijzigd ten opzichte van die van de S22 Ultra, met slechts een toename van 0,1~0,2mm, 5000mAh, 8,9mm dikte, en nog steeds een 6,8-inch 3088x1440 scherm.

Zolang de Snapdragon 8Gen2 + One UI 5.1 uitstekend is, kan het uiterlijk hetzelfde blijven - Ice universe (@UniverseIce) August 21, 2022

Een opeenvolging van tweets detailleert enkele geruchte functies van de aankomende Galaxy S23 Ultra. Er wordt gezegd dat het toestel "de kleinste verandering van uiterlijk in de geschiedenis van Samsung" zal bieden. Naar verluidt zal het toestel 163,4 x 78,1 x 8,9 mm meten in vergelijking met de S22 Ultra's 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, hoewel er wordt gezegd dat de camera en enkele andere ontwerpdetails kunnen veranderen.

IceUniverse beweert ook dat de S23 Ultra een 5000mAh batterij zal hebben - net als de S22 Ultra - en naar verluidt zal het een 6,8-inch scherm blijven bieden met een resolutie van 3088 x 1440.

Een ander rapport beweert dat de S23 Ultra zal komen met een 200-megapixel hoofdcamera, die we hebben gehoord in eerdere geruchten, dus terwijl het ontwerp van het nieuwe vlaggenschip Galaxy S smartphone misschien niet veel zal veranderen, zou het intern kunnen.

De S23 Ultra zal naar verwachting begin 2023 worden aangekondigd en draaien op de onaangekondigde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 chipset, hoewel er nog niets officieel is.

