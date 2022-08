Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung heeft tijdens zijn Unpacked-evenement op 10 augustus de Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Fold 4 aangekondigd, naast de Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro. Ook de Galaxy Buds 2 Pro werden tijdens het evenement onthuld.

Alle toestellen zijn nu al te pre-orderen en zullen op 26 augustus in de verkoop gaan.

Hier leest u hoe u de Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Fold 4 kunt pre-orderen, plus wat u krijgt als u dat doet.

De Samsung Galaxy Z Flip 4 kost $999,99 in de VS en £999 in het VK. In Europa begint hij bij €1099. Dat is voor het 128GB model in een van de vier standaard kleuren: Bora Purple, Graphite, Pink Gold of Blue.

Er is ook een Bespoke Edition die begint bij $1199,99 in de VS, £1099 in het VK en €1199 in Europa. Dit model heeft 256 GB aan opslagruimte en er zijn 75 aanpassingsopties.

Je kunt het toestel pre-orderen via de website van Samsung, maar ook via netwerkaanbieders als AT&T, Verizon, T-Mobile en US Cellular in de VS, en EE, O2, Vodafone en Three in het Verenigd Koninkrijk.

In de VS krijg je bij een voorbestelling via de website Samsung.com 256 GB voor de prijs van 128 GB en een speciale hoes ter waarde van 39,99 dollar.

In het Verenigd Koninkrijk wordt de Galaxy Z Flip 4 bij voorbestelling via Samsung.com geleverd met 12 maanden Disney+, 12 maanden Samsung Care+ cover en een korting van 25 procent op de Galaxy Watch 5 of Galaxy Buds 2 Pro. Er is ook een gratis ClearSlim Cover bij de Bespoke Edition.

EE, Vodafone en Three bieden ook de 12 maanden van Disney +. O2 biedt zes maanden. Elke provider heeft ook zijn eigen aanbiedingen als het gaat om data en pakketten.

De Samsung Galaxy Z Fold 4 kost $1799,99 in de VS en £1649 in het VK. In Europa begint hij bij €1799. Die prijs is voor het 256GB-model in een van de drie standaardkleuren: Graygreen, Phantom Black of Beige. Er is ook een burgandy optie als je via Samsung.com bestelt.

Net als bij de Z Flip 4 kun je de Z Fold 4 vooraf bestellen via de website van Samsung, maar ook via netwerkaanbieders als AT&T, Verizon, T-Mobile en US Cellular in de VS, en in het Verenigd Koninkrijk EE, O2, Vodafone en Three.

Als je in de VS via de Samsung-website bestelt, krijg je een Permanent Cover met S Pen en een geheugenupgrade van 256 GB naar 512 GB.

In het Verenigd Koninkrijk krijg je bij een pre-order via de website van Samsung een Galaxy Note Pack ter waarde van 89,99 pond, 12 maanden Disney+ en 12 maanden Samsung Care+ Cover.

EE, Vodafone en Three bieden ook de 12 maanden Disney+ aan. O2 biedt zes maanden. Elke provider heeft ook zijn eigen aanbiedingen als het gaat om data en pakketten.

Geschreven door Britta O'Boyle.