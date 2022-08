Samsung Galaxy S23 Ultra codenaam en modelnummers verschijnen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung zal zijn volgende opvouwbare telefoons, de Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Fold 4, tijdens een evenement op 10 augustus aankondigen, hoewel beide modellen de afgelopen maanden uitgebreid zijn uitgelekt, waardoor er nog maar weinig overblijft om te ontdekken.

De laatste rapporten suggereren dat hetzelfde ook het geval zal zijn voor de aankomende Galaxy S serie tegen de tijd dat deze wordt onthuld in begin 2023.

Het modelnummer en de codenaam van de S23 Ultra zijn opgedoken(via Pricebaba) en hoewel ze geen details over het toestel onthullen, benadrukken ze wel het bestaan ervan en helpen ze als het gaat om het ontdekken van toekomstige lekken met betrekking tot de telefoon.

Volgens het lek is de codenaam van de S23 Ultra "DM3" en is het modelnummer "SM-S918". Andere modelnummers met betrekking tot het toestel zijn onder andere: SM-S918BDS, SM-S918U, SM-S918U1, en SM-S918W.

Details over de batterij en chipset van de Samsung Galaxy S23 Ultra zijn ook al opgedoken, met het toestel naar verluidt dezelfde 5000mAh batterij als de S22 Ultra en de Quacomm Snapdragon 8 Gen 2 platform, die waarschijnlijk tegen het einde van het jaar zal worden onthuld.

Het is ook getipt om de eerste smartphone van Samsung te zijn met een 200-megapixel camera en er zijn suggesties van een 40-megapixel selfie camera.

Voorlopig is er nog niets officieel, maar je kunt alle geruchten rondom de Samsung Galaxy S23 lezen in ons aparte artikel.

Geschreven door Britta O'Boyle.