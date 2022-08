Samsung One UI 5 krijgt een open beta, hier is hoe het uit te proberen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung nadert de release van zijn nieuwe Android 13-gebaseerde gebruikersinterface, One UI 5, en met het komt een groot aantal nieuwe functies.

Het merk heeft nu een open bèta gelanceerd voor degenen die de nieuwe UI willen uitproberen in afwachting van de officiële release.

Als je mee wilt doen aan de actie, zijn er wel een paar haken en ogen. Je moet een telefoon hebben uit Samsung's Galaxy S22 line-up (S22, S22+ of S22 Ultra) en in een van de ondersteunde regio's wonen.

In eerste instantie is dat beperkt tot de VS, Duitsland en Zuid-Korea, maar Samsung zegt dat het "andere regio's gepland heeft in de komende maanden".

De One UI 5-update brengt een verscheidenheid aan nieuwe manieren om de look en feel van je smartphone aan te passen.

Er zijn zestien vooraf ingestelde kleurthema's op basis van je achtergrond en twaalf extra opties voor je startscherm.

Je kunt nu widgets van dezelfde grootte op je startscherm stapelen, zodat je alles overzichtelijk houdt en ruimte bespaart.

Je hebt nu ook meer controle over meldingen, waardoor het makkelijker is om meldingen van bepaalde apps te blokkeren en je alleen te richten op de dingen die je belangrijk vindt.

De geluids- en trilinstellingen zijn verbeterd en je kunt nu een voorkeurstaal kiezen voor specifieke apps, wat uitstekend nieuws is voor meertalige gebruikers.

Er zijn ook verbeteringen aangebracht in de camera-app, beveiligingsfuncties en toegankelijkheidsopties. Het is een vrij belangrijke update.

Als je hebt besloten om het te proberen, is het goede nieuws dat Samsung het aanmelden heel eenvoudig maakt.

Eerst moet u de Samsung Members-app uit de Galaxy Store installeren, u aanmelden en vervolgens de onderstaande stappen volgen:

Veeg in de Samsung Members -app over de bovenste banner om de kaart te vinden waarop staat One UI Beta Program en selecteer deze. Tik op Registreren. Ga akkoord met de voorwaarden door te tikken op Inschrijven en vervolgens op Akkoord. Navigeer naar de instellingen door de notificatiekap omlaag te trekken en op het tandwielpictogram te tikken. Scroll naar de onderkant en tik op Software-update. Kies Downloaden en installeren. Uw telefoon zal beginnen met het downloaden van One UI 5 beta.

Geschreven door Luke Baker.