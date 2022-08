Samsung Galaxy Z Fold 4 is officieel - en het is beter dan ooit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung heeft de Galaxy Z Fold 4 onthuld, met een aantal aanpassingen en veranderingen die resulteren in zijn meest overtuigende opvouwbare telefoon tot nu toe.

In grote lijnen is het formaat hetzelfde gebleven als dat van de vorige Z Fold-toestellen, maar op zo'n beetje alle gebieden is er verfijning aangebracht om iets te creëren dat geavanceerder en geraffineerder is.

Er is een 7,6-inch scherm met smallere randen en een verbeterde camera onder het scherm die minder opvalt, maar nog steeds duidelijk zichtbaar is.

Samsung zegt dat de camera onder het scherm niet echt bedoeld is om de beste selfies te maken (dankzij het ontwerp van dit toestel kun je daarvoor de hoofdcamera aan de achterzijde gebruiken), en dat de camera aan de voorzijde in plaats daarvan is ontworpen om videogesprekken te ondersteunen - dus kwaliteit is niet zo belangrijk als elders.

Het scherm biedt 120Hz verversingssnelheid en is goed voor 1000 nits helderheid, dus het zou door reflecties heen moeten snijden, terwijl er meer software-optimalisatie is om een breder scala aan apps te ondersteunen.

De Galaxy Z Fold 4 lanceert op Android 12L, ontworpen voor grotere schermen, en de universele taakbalk geeft je meer flexibiliteit voor het beheren van je app-ervaring, een beetje meer zoals een desktop.

De Z Fold 4 blijft de S Pen ondersteunen, terwijl het toestel beter is beschermd, met een steviger displayoppervlak voor het hoofdscherm, Gorilla Glass Victus aan de buitenkant, een gepantserd aluminium frame - en een IPX8-rating, zodat het bestand is tegen binnendringend water (maar niet tegen stof).

De camera's zijn aangepast aan die van de Galaxy S22, met een 50-megapixel hoofdcamera, 12-megapixel ultrawide camera en een 10-megapixel telefoto, met 3x optische zoom en 30x digitale Space Zoom.

Hij wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, dus dit is echt een vlaggenschiptelefoon. Dat is ook te zien aan de prijsstelling: vanaf £1649 in het Verenigd Koninkrijk en $1799,99 in de VS voor het 256 GB-model, maar met opties tot 1 TB opslagruimte en de schrikbarende prijs die daar bij hoort.

Hij komt in de kleuren groen, beige en zwart. Er zal ook een exclusieve bordeauxrode optie zijn via de Samsung.com website. De voorbestellingen beginnen op 10 augustus en het toestel is vanaf 26 augustus verkrijgbaar.

Geschreven door Chris Hall.