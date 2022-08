Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung heeft een nieuwe versie van zijn populaire flip phone gelanceerd. Ongetwijfeld de belangrijkste flexibele smartphone op de markt is nu aan zijn vierde generatie toe.

Op armlengte afstand is het misschien moeilijk om veel verschil te vinden tussen de Galaxy Z Flip 4 en zijn voorganger - de Z Flip 3 - maar er is wel het een en ander verfijnd, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant.

Samsung heeft de rand rond het scherm afgeslankt om ons een meer meeslepende kijkervaring te geven en het gemakkelijker te maken om het met één hand te gebruiken, terwijl ook het scharnier is afgeslankt om het compacter te maken.

Een update waar we blij mee zijn is de bijgewerkte functionaliteit van het kleine coverscreen van de telefoon. Niet alleen krijg je veel meer klokken en aanpassingsmogelijkheden, maar het kan ook worden aangepast aan het thema van je Galaxy Watch, en de Galaxy-thema's van Samsung zijn nu ook van toepassing op het coverscherm.

Bovendien zijn er meer gemakkelijk toegankelijke bedieningselementen vanaf dat scherm, waaronder je Samsung Wallet, wat betekent dat je toegang hebt tot creditcards zonder dat je je telefoon hoeft te openen.

Dit coverscherm bevindt zich naast twee vernieuwde camera's: een primaire 12-megapixel snapper met OIS, en een 12-megapixel ultrawide.

5 redenen waarom je de Google Pixel 6a zou moeten kopen Door Pocket-lint International Promotion · 26 juli 2022 De Google Pixel 6a is eindelijk hier en beschikbaar om te bestellen, dus het is het perfecte moment om te kijken naar wat deze telefoon speciaal

De Flip leent zich - net als eerdere edities - natuurlijk voor het maken van video's en foto's vanuit verschillende hoeken, maar met de nieuwste updates voor Instagram en Facebook krijg je nu ook ondersteuning voor die 'Flex Mode'-hoeken van enkele van de populairste apps in de Play Store.

Een andere belangrijke update zit in de batterijcapaciteit. De Z Flip 3 had een batterij van 3300 mAh, maar de Z Flip 4 is uitgerust met een batterij van 3700 mAh, waardoor de batterij langer meegaat en u 25 W bekabeld en snel draadloos kunt opladen.

Net als de S22-serie zijn de nieuwe Flip (en Fold) voorzien van het sterkere Armour Aluminium-frame en Gorilla Glass Victus Plus aan de buitenkant van de telefoon. Daarmee en met de IPX8-beoordeling tegen water moet het een duurzaam en duurzaam toestel blijken te zijn.

Met dat alles - en de nieuwste Snapdragon 8+ Gen 1-processor binnenin - is er geen twijfel dat dit een serieuze vlaggenschiptelefoon is, die ook nog eens onmogelijk schattig en praktisch is.

Er zijn vier standaardkleuren voor de Z Flip 4: Essential Graphite, Pink Gold, Bora Purple en Contemporary Blue.

Samsung houdt echter ook vast aan zijn Bespoke Edition-aanpassingen van vorig jaar, zodat u kunt kiezen uit nog eens 75 verschillende kleurencombinaties en afwerkingen.

Hiermee kunt u de kleur van het glas en het aluminium frame kiezen en een kleurencombinatie voor uzelf samenstellen.

De Galazy Z Flip 4 zal verkrijgbaar zijn vanaf £999 in het VK en $999,99 in de VS voor het model met 128 GB opslagruimte. Pre-orders starten op 10 augustus, met beschikbaarheid vanaf 26 augustus.

squirrel_widget_12854663

Geschreven door Cam Bunton.