Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een uitgebreide pers render lek heeft ons een zeer goede blik gegeven op alle producten en variaties die Samsung zal lanceren tijdens haar volgende Unpacked evenement op 10 augustus.

De verzameling afbeeldingen toont de Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 5 Pro, evenals het volgende paar Samsung oordopjes: de Galaxy Buds 2 Pro.

Wat opvalt aan dit specifieke beeldlek - gepubliceerd door de bekende leaker Evan Blass op 91Mobiles - is dat het lijkt alsof elke kleurvariant van elk product wordt getoond, en vanuit elke hoek, waardoor we de meest grondige blik krijgen op alle productopties die we ons maar kunnen wensen.

Wat meer is, in onze ogen, lijken deze op officiële Samsung renders die al eerder zijn uitgelekt, dus er is alle reden om te vermoeden dat dit het echte werk is, en niet slechts mockups gebaseerd op geruchten en CAD tekeningen.

De Galaxy Z Fold 4 wordt getoond in drie verschillende kleuren. Eén daarvan lijkt Samsung's klassieke matzwarte kleur te zijn die het bedrijf op verschillende producten heeft gebruikt, evenals een grijze optie die een subtiele groene tint lijkt te hebben, en een crème/beige model met gouden aluminium randen.

Wat de Z Flip 4 betreft, die wordt getoond in een paarse kleur, evenals een donkergrijze, lichtblauwe en een blush gouden of roségouden kleur.

Er zijn tal van opties voor de Galaxy Watch 5, met de gebruikelijke zwart, grijs en zilver opties aangevuld met een licht paars, rose goud en een leisteen blauw. En dan is er nog de Watch 5 Pro, die een zwart op zwart optie heeft, evenals een grijze versie met grijze metalen behuizing.

Ook de Galaxy Buds 2 Pro zijn in drie kleuren verkrijgbaar: zwart, wit en paars.

Natuurlijk kozen we slechts een handvol van de beschikbare opties en hoeken om dit stuk te illustreren, dus zorg ervoor dat u de originele bron bekijkt om een volledige selectie van afbeeldingen te zien, met elk apparaat, in elke kleur, vanuit vrijwel elke hoek.

Geschreven door Cam Bunton.