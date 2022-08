Samsung Galaxy S23: Wat is het verhaal tot nu toe?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung lanceert elk jaar een aantal smartphones, van de Galaxy S-serie aan het begin van het jaar, tot de Galaxy Z-serie tegen het einde van het jaar, samen met een paar Galaxy A-toestellen in de loop van het jaar.

De Galaxy S22 serie werd gelanceerd aan het begin van 2022, met zijn voorgangers waarschijnlijk rond het begin van 2023, hoewel er al geruchten zijn over wat we zouden kunnen verwachten van het volgende vlaggenschip Galaxy S-serie.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Samsung Galaxy S23 serie.

Februari 2023

De Samsung Galaxy S23 komt waarschijnlijk in het begin van 2023 - waarschijnlijk rond februari tijd - hoewel niets is bevestigd voor nu.

In het verleden zijn bijna alle Galaxy S toestellen gelanceerd op of in de buurt van Mobile World Congress, dat eind februari plaatsvindt. De Galaxy S21 was de enige uitzondering op deze regel en lanceerde iets eerder in januari 2021.

Wat de prijs betreft, begint de Galaxy S22-reeks bij £769 in het VK en $799 in de VS, terwijl de S22+ begint bij £949 in het VK en $999,99 in de VS en de S22 Ultra begint bij £1149 in het VK en $1199,99 in de VS.

Het is op dit moment niet duidelijk of Samsung dezelfde prijsstelling zal handhaven, zoals ze deden tussen de Galaxy S21 en S22, of deze iets zal verhogen, maar we zouden ons kunnen voorstellen dat de nieuwe toestellen binnen een vergelijkbare ballpark zullen liggen.

Verandering in het ontwerp?

Er zijn nog geen geruchten geweest over het ontwerp van de Galaxy S23 serie, dus het is op dit moment niet duidelijk of we dit jaar een verandering in het ontwerp zullen zien of niet.

Er was weinig verschil in ontwerp tussen de S22 en S21 toestellen, dus het is mogelijk dat we deze keer een beetje meer verandering zullen zien, maar voor nu tasten we in het duister.

Wat er ook gebeurt, het is waarschijnlijk dat de S23 en S23+ gelijkenissen zullen delen, terwijl de S23 Ultra waarschijnlijk het meer premium toestel zal zijn.

Vergelijkbare afmetingen?

Ultra zal naar verwachting een beter beeldscherm hebben

Net als de ontwerpen, zijn er nog niet veel details over de display specificaties van de Galaxy S23 line-up. We verwachten dat de schermformaten vergelijkbaar zullen zijn met die van respectievelijk de Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra, maar je weet maar nooit, Samsung zou het door elkaar kunnen gooien.

Er is gesuggereerd dat de Galaxy S23 Ultra met een quad-edge display zou kunnen komen. De S22 Ultra heeft gebogen randen aan de linker- en rechterkant, maar een quad-edge display zou impliceren dat de boven- en onderkant ook gebogen kunnen zijn.

Ter referentie, de Samsung Galaxy S22 heeft een 6,1-inch display, terwijl de S22+ een 6,6-inch display heeft. Beide hebben een Full HD+ resolutie en beide hebben een vernieuwingsfrequentie tussen 10Hz en 120Hz.

De S22 Ultra heeft een 6,81-inch display met een Quad HD+-resolutie en een vernieuwingsfrequentie tussen 1Hz en 120Hz. De S22 en S22+ hebben beide een plat beeldscherm, terwijl de S22 Ultra een gebogen beeldscherm heeft.

Alleen Qualcomm processors?

De Samsung Galaxy S lijn draait normaal gesproken op de nieuwste Qualcomm en Exynos processors, afhankelijk van de regio. Er wordt echter beweerd dat Samsung de Exynos zou kunnen dumpen voor de S23 en alleen Qualcomm zou willen gebruiken.

De Qualcomm-chip die de S23 waarschijnlijk zal gebruiken, is het volgende Snapdragon-platform dat normaal gesproken in december wordt aangekondigd. We verwachten dat dit de Snapdragon 8 Gen 2 zal heten, in navolging van de Snapdragon 8 Gen 1 en Snapdragon 8+ Gen 1, hoewel de naam op dit moment nog niet bevestigd is.

Mocht Samsung in sommige regio's Exynos-chips blijven aanbieden, dan wordt de Exynos 2300 genoemd. Volgens geruchten kan die chip echter niet in alle opzichten concurreren met de Qualcomm-equivalent.

Nieuwe front camera?

200MP sensor voor Ultra?

Het is de camera-afdeling waar tot nu toe de meeste geruchten over zijn geweest. Er wordt beweerd dat de Samsung Galaxy S23 Ultra een 200-megapixel HP2-sensor zal hebben.

Er is ook sprake van dat de Galaxy S23 een verbeterde frontcamera zou kunnen bieden, door over te stappen van de 10-megapixel snapper die we de afgelopen jaren consequent hebben gezien, naar een 12-megapixel snapper.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Samsung Galaxy S23. We zullen nieuwe verhalen hier neerzetten als ze verschijnen.

Ice Universe beweerde dat de Samsung Galaxy S23 een nog aan te kondigen sensor zou kunnen hebben die tussen de 200MP HP1 en HP2 in zit. Er wordt gespeculeerd dat aangezien de Isocell HP1 en HP3 pixels hebben van 0,64μm en 0,56μm, de HP2 zich waarschijnlijk in het midden zal bevinden met 0,60μm.

In zijn Q3 2022 earnings call zei Qualcomm: "De manier waarop je erover moet denken is dat Snapdragon hun Galaxy-productlijn zal aandrijven, hun Galaxy-vlaggenschipproducten. En wat ik op dit moment kan zeggen is dat we voor de overeenkomst voor 75 procent bezig waren met de Galaxy S22. Je zou moeten denken dat we veel beter zullen zijn dan dat op Galaxy S23 en daarna.

"Het is een meerjarige overeenkomst. En het is - dat is waarschijnlijk wat ik je kan vertellen. Je moet er aan denken dat we hun toestellen wereldwijd van stroom gaan voorzien."

Industrie-analist Ming-Chi Kuo beweert dat Samsung bij de volgende toestellen uit de S-serie uitsluitend Qualcomm Snapdragon-processors zal blijven gebruiken, wat suggereert dat het ditch ts Exynos-chipsets zal dumpen voor internationale varianten.

GalaxyClubNL meldde dat bronnen hebben gezegd dat de Galaxy S23 een nieuwe 12MP selfiecamera zal krijgen, in vergelijking met de 10MP die Galaxy-telefoons al een paar jaar hebben.

Er is gesuggereerd dat de Galaxy S23 Ultra met een quad-edge display zou kunnen komen.

Geschreven door Britta O'Boyle.