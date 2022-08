Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Samsung Galaxy S23 Ultra zal zoals gebruikelijk voorzien zijn van een aantal indrukwekkende camera's, maar een tipgever denkt dat ze het model misschien al kennen.

De altijd aanwezige Ice Universe beweert dat het aankomende vlaggenschip een nog aan te kondigen sensor zou kunnen hebben die tussen de 200MP HP1 en HP2 in zit.

200MP familie

HP1 en HP3 zijn uitgebracht, waar is HP2 gebleven, moet die gereserveerd worden voor de S23 Ultra?

HP1 0.64μm

HP2 0.60μm ?

HP3 0.56μm

Er lijkt een patroon te zijn. pic.twitter.com/JxHjdPwnNQ- Ice universe (@UniverseIce) August 1, 2022

Er wordt gespeculeerd dat aangezien de Isocell HP1 en HP3 pixels van 0,64μm en 0,56μm hebben, de HP2 zich waarschijnlijk in het midden zal bevinden met 0,60μm.

Als we verder extrapoleren, is de HP3 1/1,4 inch groot, terwijl de HP1 1/1,22 inch is - we mogen dus verwachten dat de sensorgrootte ook tussen deze twee cijfers in valt.

Of dit allemaal waar is, valt nog te bezien, maar het zou ons zeker niet verbazen als de toch al indrukwekkende resolutie van 108MP van de S22 Ultra wordt verhoogd.

Elders wijzen geruchten erop dat de S23 line-up Snapdragon processors zal gebruiken en zal profiteren van een verbeterde selfie camera.

Om meer te weten te komen, zullen we helaas moeten afwachten.

Geschreven door Luke Baker.